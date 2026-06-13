¿Ha incumplido su palabra? El FC Bayern de Múnich está decepcionado con el exjugador que deseaba tras el fracaso del fichaje

Varios medios coinciden en que el Bayern ya tenía acuerdo con el jugador, pero Gordon cambió de idea y escogió al Barça. El plan inicial era presionar al Newcastle para que bajara la cláusula de rescisión.

El Bayern no quería pagar más de 60 millones por el versátil delantero, previsto como suplente de Harry Kane y Luis Díaz, pero el Barça puso sobre la mesa los 80 millones que exigía el Newcastle y frustró sus planes.

En su presentación, Gordon sentenció con un español fluido: fichar por el Barça era su sueño. Así, el Bayern, actual campeón de Liga y Copa, debió buscar otras opciones y ya encontró a su nuevo delantero.