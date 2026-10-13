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«¡Ha incendiado el club!»: Memphis Depay, exjugador del Manchester United, señalado como «principal culpable» de la crisis del Corinthians tras OCHO derrotas consecutivas, mientras Clarence Seedorf asume el mando del gigante amenazado por el descenso
Ocho derrotas consecutivas desencadenan cambios de gran calado
El Corinthians atraviesa una racha desastrosa y ocupa actualmente el 16.º puesto de la primera división brasileña. Una preocupante serie de ocho derrotas consecutivas en liga culminó el domingo con una abultada derrota por 4-1 ante el Palmeiras, segundo clasificado.
La grave situación sobre el terreno de juego llevó a la destitución del entrenador Fernando Diniz la semana pasada. En un intento desesperado por salvar la temporada, la directiva nombró a la leyenda neerlandesa Clarence Seedorf antes del partido contra el Palmeiras.
Según informa el medio brasileño Globo, el club tuvo dificultades para encontrar un sustituto dispuesto a aceptar el puesto, después de que varios candidatos lo rechazaran. La directiva habría consultado a Depay antes de cerrar la llegada de Seedorf y, al parecer, se apoyó en la influencia del delantero para conseguir que su compatriota firmara.
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«Ha incendiado el club»
Depay firmó una brillante primera temporada en 2024, con 12 goles y 10 asistencias que ayudaron a conquistar la Copa do Brasil y la Supercopa do Brasil. Sin embargo, su drástica caída de rendimiento, con solo un gol y dos asistencias en 23 partidos esta temporada, ha desatado duras críticas.
Craque Neto, que marcó 80 goles en 228 partidos con el Corinthians, arremetió con dureza contra el neerlandés. En su pódcast Radio Craque Neto, el exdelantero no se mordió la lengua al valorar la aportación de Depay a un equipo que atraviesa dificultades.
«Para mí, él [Depay] es el mayor incompetente y seguirá siéndolo», declaró Neto. «Es increíble lo que le está haciendo al Corinthians. Duele, dan ganas de llorar al ver el prestigio que tiene. Ha incendiado el club».
Neto también criticó duramente a la directiva del club y su último nombramiento para el banquillo. «Ahora han contratado a Clarence Seedorf, que también es neerlandés. Esta empresa, cuyo nombre ni siquiera conozco, ha contratado a Seedorf», añadió. «Van a destruir al Corinthians. Son todos unos oportunistas, eso es lo que está pasando. Para mí, Memphis es el principal culpable de lo que está ocurriendo actualmente en el Corinthians».
La directiva defiende su arriesgada apuesta por el entrenador
Seedorf llega con una trayectoria irregular como entrenador. Sus anteriores etapas en el AC Milan, el Shenzhen FC y el Deportivo de La Coruña no estuvieron a la altura de las expectativas, mientras que su último cargo, al frente de la selección de Camerún, terminó hace siete años. Pese a su prolongada ausencia de los banquillos, el director deportivo del Corinthians, Marcelo Paz, defendió con firmeza su contratación.
«Un nombre como el de Seedorf trasciende», explicó Paz. «No es que haya llegado de cualquier manera. Era un nombre al que teníamos acceso y vimos en él a un líder, a un ganador, a alguien que había decidido retomar su carrera como entrenador. Tenía decidido hacerlo el año que viene, pero surgió la invitación del Corinthians y quiso venir aquí. Para nosotros es importante contar con alguien que tenga ganas, y él las tenía».
Paz subrayó la necesidad de cambiar de rumbo de inmediato para conservar la categoría. «Creemos que llegará con mucha energía, ánimo y conocimientos», continuó. «En nuestras primeras conversaciones le ha quedado muy claro lo que necesitamos en este momento: pragmatismo, ganar partidos, sumar puntos y terminar el año con una buena puntuación, pensando ya en el año que viene».
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Se avecina la lucha por la permanencia
La etapa de Seedorf comienza oficialmente el próximo lunes, cuando el Corinthians reciba al Vitoria. El partido marca el inicio de una exigente recta final de ocho encuentros para una plantilla en apuros en la que también milita el excentrocampista del Manchester United Jesse Lingard.
El equipo de Sao Paulo afronta una lucha por la permanencia muy ajustada. El Corinthians suma 32 puntos, los mismos que el Internacional, y se mantiene justo fuera de la zona de descenso únicamente por haber logrado más victorias que su rival.
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