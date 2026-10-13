«¡Ha incendiado el club!»: Memphis Depay, exjugador del Manchester United, señalado como «principal culpable» de la crisis del Corinthians tras OCHO derrotas consecutivas, mientras Clarence Seedorf asume el mando del gigante amenazado por el descenso

El Corinthians atraviesa una racha desastrosa y ocupa actualmente el 16.º puesto de la primera división brasileña. Una preocupante serie de ocho derrotas consecutivas en liga culminó el domingo con una abultada derrota por 4-1 ante el Palmeiras, segundo clasificado.

La grave situación sobre el terreno de juego llevó a la destitución del entrenador Fernando Diniz la semana pasada. En un intento desesperado por salvar la temporada, la directiva nombró a la leyenda neerlandesa Clarence Seedorf antes del partido contra el Palmeiras.

Según informa el medio brasileño Globo, el club tuvo dificultades para encontrar un sustituto dispuesto a aceptar el puesto, después de que varios candidatos lo rechazaran. La directiva habría consultado a Depay antes de cerrar la llegada de Seedorf y, al parecer, se apoyó en la influencia del delantero para conseguir que su compatriota firmara.



