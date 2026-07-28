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Thomas Hindle

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«Ha hecho avanzar este deporte aquí en todos los sentidos»: Jenny Taft, de FOX, evalúa el rendimiento de la USMNT, la trayectoria de Cabo Verde y el crecimiento del fútbol en Estados Unidos tras el Mundial

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M. Pochettino

Mic'd Up: Jenny Taft, de Fox, elogió la camaradería de Estados Unidos e insistió en que el Mundial puede ser una plataforma de lanzamiento para los aficionados al fútbol del futuro.

El libro del Mundial 2026 está casi cerrado. Sí, el torneo terminó hace más de una semana, pero todavía sigue de algún modo presente. Eso es lo que hacen los Mundiales: permanecen en la memoria, necesitan un poco de tiempo para digerirse del todo. Esto es especialmente cierto en una edición de 48 selecciones, en la que las historias tardan un tiempo en asentarse.

Por supuesto, la gran historia de este Mundial fue todo lo relacionado con su carácter estadounidense. Ya fuera por la logística, las entradas o incluso la política, había muchas dudas sobre si un torneo con sede en Estados Unidos realmente funcionaría. Y Jenny Taft, que lo cubrió todo en gran profundidad para FOX, asegura que no fue otra cosa que un éxito.

"He cubierto seis Mundiales, lo cual es una locura y un honor en todos los sentidos. Fue diferente en Estados Unidos. Y aunque Rusia tuvo algunos momentos destacados y Qatar también los tuvo, un lugar del que realmente no sabía qué esperar, tenerlo aquí en Estados Unidos fue increíble y mejor de lo que podría haber imaginado", cuenta a GOAL.

Taft estuvo allí de una forma en la que pocos más lo estuvieron. La periodista estadounidense siguió a la selección masculina de Estados Unidos muy de cerca durante su recorrido y fue una voz constante narrando los altibajos del equipo.

"Pensé que el equipo era un grupo muy unido. La parte más dura de cualquier Mundial es que puede terminar para todos salvo para España. Y así que, cuando [la selección masculina de Estados Unidos] perdió y todo terminó abruptamente, fue muy triste por el viaje tan especial que este grupo había vivido. Se acaba de una forma muy repentina. El cuerpo técnico estaba muy unido. Tenían una cultura", añade Taft.

Y cuando Bélgica las eliminó, puso el foco en otro lugar. Taft cubrió a la selección francesa y también estuvo allí aportando su visión durante la propia final.

"Tengo una pequeña relación con ellos desde 2018. Así que fue bonito volver a verles y sentir que realmente también confiaban en mí como periodista para estar cerca de su equipo", dice sobre su cobertura de Francia.

Para Taft, por tanto, fue un verano maravilloso, tanto como periodista como aficionada al fútbol. Y habló de todo ello en la última edición de Mic'd Up, una sección habitual en la que GOAL recurre a la perspectiva de analistas, narradores y otros comentaristas sobre el estado del fútbol en Estados Unidos y en el resto del mundo. 

NOTA: Esta entrevista ha sido ligeramente editada por motivos de brevedad y claridad.

  • usmnt Getty Images

    En el verano de la USMNT

    GOAL: Ahora que se ha asentado el polvo, ¿cómo valoras el verano de la USMNT? ¿Fue un éxito? ¿Quizá estuvo un poco por debajo de lo esperado? ¿Cómo lo explicarías ahora?

    TAFT: Lo he pensado mucho, y creo que casi pueden ser ciertas dos cosas a la vez.

    Podemos mirar a ese equipo en su conjunto y a la manera en que consiguió ilusionar a todo un país. Mi madre, mis amigos y todo el mundo que conozco me escribían sobre el soccer estadounidense de formas nuevas, algo que nunca había pasado antes, así que eso puede considerarse un éxito. Hubo progreso deportivo, cantar juntos «Country Roads» y los aficionados que llenaron el estadio. Siento que el soccer estadounidense llevaba tiempo esperando esos momentos y ese apoyo, y fue increíble. De verdad que lo fue... no podía dejar de pensar en lo alucinante que era sentarse y escuchar «Country Roads», mientras coreaban el nombre de Mauricio Pochettino y él estaba casi emocionado. No puedes desconectarte de la emoción de un Mundial y de lo que eso significa.

    Me pareció que el equipo era un grupo muy unido... A veces los periodistas repetimos demasiado eso de que «hay buen ambiente». Casi sentía que yo también lo decía con demasiada frecuencia, pero era así de bueno. De verdad que al equipo le encantaba estar junto. Giraban unos en torno a otros. Creían unos en otros. Fue algo realmente especial. Así que, aunque eso fue muy positivo, podemos estar extremadamente decepcionados por la forma en que perdieron, y ellos lo saben.

    Fue una derrota vergonzosa que no creo que esos jugadores vayan a superar durante mucho tiempo. Pero ¿sigo pensando que hizo avanzar este deporte aquí en Estados Unidos en todos los sentidos? Acabo de entrar en el pueblo de aquí. Vi muchísimas camisetas en niños, y no solo camisetas de Estados Unidos. O sea, eso es increíble. Quizá soy más consciente de ello de lo que lo había sido en el pasado. Es una locura pensar que vamos a decir que formamos parte del verano de 2026.

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Lo que significó para el fútbol en Estados Unidos

    GOAL: ¿Cómo de importante crees que fue contar con el apoyo del país, especialmente para EE. UU. en este momento, que quizá necesitaba una fuerza unificadora?

    TAFT: Lo fue, y creo que todos podemos sentirnos muy orgullosos de que estos aficionados de todo el mundo vinieran a Estados Unidos y simplemente se enamoraran del país. Fue muy reconfortante. Fue muy reconfortante que mis amigos en Boston me dijeran: «¿Has oído hablar de los escoceses?». Y yo pensaba: «¡Sí!».

    Me encantó cada meme. Me encantó que mis amigos, que nunca habían visto fútbol, me enviaran por mensaje fotos de Erling Haaland. Me encantó todo. Ver a todos los aficionados de todo el mundo venir a Estados Unidos, enamorarse de Estados Unidos, llevarse el ranch dressing a casa, todos hemos visto cada uno de esos memes, eso es algo precioso.

    GOAL: ¿Esperabas esa energía y esa unidad por parte de los aficionados?

    TAFT: Sí, lo esperaba. Sentía que, una vez que esto empezara, hasta el primer día estábamos pensando: «¿Cuándo es esto? ¿Cuándo arranca este tren?». Había visto a los aficionados argentinos adueñarse de Qatar. Creo que todos sabíamos que [la energía] iba a llegar. Cogió impulso de una manera increíble y, como los récords de audiencia que se batieron, me encantó. Me emocionó muchísimo ver que la gente estaba entusiasmada con el fútbol de la mejor manera.

    También estoy orgullosa de lo que hizo Fox Sports. Lo pienso mucho: en un Mundial, delante de la cámara, sí, pero entre bastidores, tengo a muchísimos compañeros increíbles que también estuvieron seis semanas lejos de sus familias y trabajando una barbaridad de horas. Y 104 partidos es una auténtica locura. A Fox le encantan los grandes acontecimientos, pero 104 partidos es algo difícil incluso de comprender cuando lo dices, y la cantidad de sets itinerantes, así que hubo muchísima gente que hizo que sucediera. Me gusta pensar en lo orgullosos que todos podemos estar del producto final que, ojalá, ofrecimos a la audiencia con todo lo que quería para vivir este Mundial.


  • Cape Verde fansGetty

    En el formato ampliado

    GOAL: ¿Crees que funcionó un Mundial de 48 equipos? ¿Cómo lo ves ahora?

    TAFT: Creo que funcionó. Quiero decir, Cabo Verde es el ejemplo perfecto de que funcionó. Recuerdo conocer al seleccionador en el sorteo del Mundial en D. C., y simplemente estaba feliz de estar allí. Creo que el jefe de prensa era como su amigo, y decía: «¡Miradnos!», y son esta historia increíble en este torneo, y todos vamos a recordar a Cabo Verde del Mundial de la FIFA 2026.

    También hay cosas que nunca puedes predecir. Siempre va a haber locuras en un Mundial, además de historias y jugadores que tienen una irrupción increíble. Me encanta el hecho de que no sabíamos lo que íbamos a encontrarnos y recibimos muchísimo, muchísimo más.

    GOAL: ¿Tuviste alguna historia favorita? ¿O algo que disfrutaste especialmente cubriendo?

    TAFT: Me cuesta no pensar en Cabo Verde. También pensé en Curazao con toda su fe y sus cánticos cristianos. También me encantó ver la oración de Mark McKenzie y de Estados Unidos.

    Vamos a tener este ejemplo, y lo vamos a escuchar de muchísimos deportistas en el futuro, y van a decir: «Bueno, recuerdo ver aquello aquel verano». Así que eso me parece genial. Me encantó estar cerca de la selección francesa porque tengo un poco de relación con ellos desde 2018. Así que fue bonito volver a verlos y sentir que también confiaban en mí como reportera para estar alrededor de su equipo. Eso significó mucho para mí, poder seguir con esas relaciones con la selección francesa, y me dio pena que perdieran. Pero teniendo en cuenta lo bien que acabó jugando España, creo que tenía mucho sentido.

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  • Spain World Cup 2026 ChampionsGetty

    Sobre el legado del Mundial

    GOAL: Y para terminar, ¿cuál crees que será el legado de este Mundial cuando miremos atrás dentro de 10, 20 o quizá 50 años?

    TAFT: No sé si siquiera sabemos aún lo grande que es ese legado. Creo que va a ser un verano que recordaremos por haber cambiado las cosas y por sentar las bases para muchísimos atletas increíbles en el futuro. Sinceramente, todavía no lo sé. Sí sé que estoy orgullosa de lo que hicimos con Fox TV. Creo que el legado es todavía difícil hasta de describir. Estoy muy orgullosa de que todos formáramos parte de ello, aunque fuera de una manera pequeña.