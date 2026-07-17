Ha fallecido Osvaldo Bagnoli a los 91 años. Fue el entrenador del histórico título de liga del Verona

Verona - Con profunda tristeza, el Hellas Verona FC lamenta el fallecimiento de su presidente honorario, Osvaldo Bagnoli, una leyenda del club y del fútbol italiano.





Resumir su legado en pocas líneas es imposible. Nacido en el barrio obrero milanés de Bovisa, siempre mantuvo la humildad, lo que le granjeó el respeto de todos.





Tras comenzar su carrera como jugador en el Milan, se consolidó en el Verona durante cuatro temporadas como extremo goleador. En 1973 colgó las botas y, de inmediato, se convirtió en entrenador del Solbiatese. En Como, Rímini, Fano y Cesena mantuvo la categoría, logró ascensos y mostró las cualidades que, en 1981, lo llevaron de vuelta al Verona, que tras diez años en Serie A buscaba regresar a la máxima categoría.





En el verano de 1982, mientras Italia ganaba el Mundial de España, Bagnoli devolvió al Verona a la Serie A tras una campaña emocionante. En ella el pequeño gran Verona del pequeño gran Osvaldo disputó tres competiciones europeas (dos UEFA y una Liga de Campeones) y alcanzó dos finales de la Copa de Italia.





Pero es en la temporada 1984/85 cuando alcanza su obra maestra: el Verona se convierte en el primer y único equipo de una ciudad no capital de región en ganar el Scudetto. Una hazaña que todos los protagonistas atribuyen sobre todo al entrenador.





En sus últimos años llegaron los reconocimientos: el Salón de la Fama del Fútbol Italiano en 2017 y el título de presidente honorario del Hellas Verona en 2018.





Con su carácter sencillo, su aguda inteligencia y su ceño fruncido, dulce y concentrado, que el 12 de mayo de 1985 se transformó en la sonrisa más hermosa y sincera que nuestra ciudad haya visto.





Eres el más grande.





Y ya te echamos de menos, Osvaldo.





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