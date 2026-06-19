«Este maravilloso viaje, como cualquier partido, ha llegado a su fin.

Solo puedo dar las gracias a mi gran y maravillosa familia, a la que adoro.

Gracias a todos los que me han querido y apoyado, y a los aficionados de los equipos en los que he jugado; he correspondido con el mismo cariño.

Espero que sea un «hasta pronto» y no un «adiós».

Quienes deseen darle el último adiós pueden acercarse hoy, a partir de las 15:00, a la sala de despedidas Frongillo del cementerio de Cecina, en la Via della Rimembranza.







