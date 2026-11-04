La exestrella del Manchester United Peter Schmeichel elogió a uno de los jugadores del equipo, después de que "cambiara el rumbo del partido" ante la Roma y contribuyera a la valiosa victoria por 3-2, cuando el equipo perdía por dos goles a cero.

Schmeichel afirma que sintió "una gran tristeza" en el primer tiempo, pero cree que el partido cambió en cuanto entró Youri Tielemans, fichado en verano.

El centrocampista belga entró en lugar del camerunés Carlos Baleba, lesionado, poco después del inicio del segundo tiempo, y empezó a "cambiar el rumbo del partido", según dijo Schmeichel.

El sitio web Metro recogió las declaraciones de Schmeichel a la cadena CBS Sports: "Ya era hora de que hiciéramos algo así. El Manchester United hizo este tipo de cosas una y otra vez en el pasado, pero ha tardado mucho tiempo".

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