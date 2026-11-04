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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traducido por

¿Ha encontrado por fin el United a su hombre para los momentos difíciles? Schmeichel revela el secreto de la remontada histórica

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Liga de Campeones
P. Schmeichel
M. Carrick
Y. Tielemans
Inglaterra
Italia
Dinamarca
Bélgica

Profunda tristeza y después una explosión de alegría

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La exestrella del Manchester United Peter Schmeichel elogió a uno de los jugadores del equipo, después de que "cambiara el rumbo del partido" ante la Roma y contribuyera a la valiosa victoria por 3-2, cuando el equipo perdía por dos goles a cero.

Schmeichel afirma que sintió "una gran tristeza" en el primer tiempo, pero cree que el partido cambió en cuanto entró Youri Tielemans, fichado en verano.

El centrocampista belga entró en lugar del camerunés Carlos Baleba, lesionado, poco después del inicio del segundo tiempo, y empezó a "cambiar el rumbo del partido", según dijo Schmeichel.

El sitio web Metro recogió las declaraciones de Schmeichel a la cadena CBS Sports: "Ya era hora de que hiciéramos algo así. El Manchester United hizo este tipo de cosas una y otra vez en el pasado, pero ha tardado mucho tiempo".

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  • Tielemans cambió el rumbo del partido

    Y continuó: "En la primera parte, sentí una gran tristeza por lo que vi en los primeros 45 minutos, la situación era muy mala. Luego, Carlos Baleba salió lesionado al comienzo de la segunda parte, y me dije a mí mismo: las cosas no pueden ir peor".

    Y prosiguió: "Pero Youri Tielemans entró al campo y cambió el rumbo del partido. Es la mejor actuación que le he visto con el Manchester United, y estoy muy contento por él. Entró en el centro del campo, llevó al equipo hacia adelante y fue un líder, fue maravilloso verlo".

    Y añadió: "Para mí, este podría ser un gran punto de inflexión. Los jugadores han sentido ahora lo que significa estar en el Manchester United y jugar en estas grandes noches europeas".

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  • La chispa del gran cambio: "Si vas a perder, lucha hasta el final"

    La leyenda del United añadió: "Remontar un marcador de dos goles en contra, eso es lo que hace el United desde hace años. Estoy enormemente feliz por Michael Carrick, porque necesitaba urgentemente esta victoria". Asimismo, Kasper, hijo de Schmeichel y exportero del Leicester City, elogió a Tielemans tras la magnífica remontada en Old Trafford.

    Declaró a la BBC Radio 5 Live: "Dije en la primera parte que, si vas a perder, lucha hasta el final. Puedes aceptar la derrota si lo has dado todo, y ellos no lo hicieron en la primera parte".

    Y afirmó: "Pero sí lo hicieron en la segunda parte. Carlos Baleba marcó el estilo de juego. Fue una lástima que se lesionara por ello, pero aquello fue como una chispa. Youri Tielemans entró al terreno de juego, y eso cambió un poco el rumbo del partido. Pasó a haber un mayor control".

    Y prosiguió: "Cuando juegas estos partidos y vas dos goles por detrás, ya has perdido, así que más vale que lo des todo. Más vale que corras y juegues".

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  • "Este es el criterio"

    El histórico guardameta prosiguió: "Este debería ser el estándar, y lo maravilloso para Michael Carrick es que ahora tiene algo a lo que recurrir. En cualquier momento en el que haya una situación difícil o una charla del equipo antes del partido, será algo así como: mirad lo que hacéis cuando dais lo mejor de vosotros de esta manera, porque entonces resulta imposible competir contra vosotros".

    Con esta victoria que logró el Manchester United tras remontar un marcador adverso, se situó en el decimoséptimo puesto de la Liga de Campeones de Europa después de cuatro partidos, mientras que la Roma descendió al decimonoveno lugar.

    El equipo de Carrick vuelve a la competición el domingo ante el Aston Villa, mientras que la Roma, tercera clasificada en la Serie A, recibe al Sassuolo.

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