AFP
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«Ha desaparecido»: Harry Kane no tiene opciones al Balón de Oro, según una leyenda de la Premier que critica al astro inglés del Bayern
Se cuestiona el rendimiento de Kane en los partidos importantes
La eliminación de Inglaterra en el Mundial ha afectado gravemente las opciones de Kane a los premios individuales. En declaraciones al Sr. Gamble, el ex campeón mundial Petit criticó su temporada: sus goles en la liga alemana no bastan, pues desapareció en la Champions y con la selección cuando más importaba.
«Las opciones de Harry Kane de ganar el Balón de Oro se han esfumado. Si te basas únicamente en la liga alemana, vale, no hay ningún problema», afirmó Petit. «Pero en la Liga de Campeones y con la selección nacional, cuando empezó a ser realmente difícil ganar, creo que desapareció. No puedo culparlo, lo intentó y marcó muchos goles, pero no tuvo impacto en los partidos clave, como en la Liga de Campeones. Así que veo otros nombres por delante de él».
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Petit analiza a los principales candidatos
Al ser preguntado sobre quién podría ganar el Balón de Oro, Petit mencionó a varios jugadores destacados del Mundial sin señalar un favorito claro: «¿Yamal? Ha hecho un Mundial fantástico. Las reglas del Balón de Oro han cambiado mucho, como las del juego. Rodri ha sido el mejor del torneo. Messi también brilló, pero juega en Miami».
Reconoce que el Mundial marca el debate, pero advierte que no deben influir factores externos. «Sé que el Mundial está por encima de cualquier título que quieras ganar con tu club. Pero, mientras tanto, hay que ganar el título. ¿Será un jugador español? No tengo ni idea. Pero va a ser difícil. Y, al final, espero que no sea una decisión comercial».
Una temporada agridulce para Kane
Kane vivió su mejor temporada: marcó 61 goles en 51 partidos. En la Bundesliga anotó 36 y fue pichichi; además, hizo 14 en Champions, 10 en Copa y 1 en la Supercopa, títulos que sumó al triplete del Bayern. Sus números le valieron la Bota de Oro europea.
Sin embargo, el Bayern cayó en semifinales de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain, que luego venció al Arsenal en la final. Con Inglaterra repitió la tónica: marcó seis goles en siete partidos del Mundial, pero no evitó la derrota 2-1 ante Argentina en semifinales, y el equipo terminó tercero tras ganar a Francia.
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El Bayern da un paso para asegurar el futuro a largo plazo de Kane
El Bayern está a punto de iniciar las negociaciones oficiales para renovar el contrato de Kane, cuyo acuerdo actual expira en un año. BBC Sport informa que el club ya le ha comunicado su intención de asegurar su futuro a largo plazo y que las conversaciones comenzarán en las próximas semanas.
El delantero, que ha marcado 146 goles y dado 33 asistencias en 147 partidos desde su llegada en 2023, se mantiene centrado en Baviera pese al interés de Barcelona y Al-Hilal. Durante su estancia ha contribuido a ganar dos Bundesligas y una DFB-Pokal.
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