Tras su eliminación de la Liga de Campeones ante el PSG, el FC Bayern necesita un portero excepcional en Wolfsburgo para no quedarse atrás en el marcador y acabar ganando. El joven Tom Bischof critica posteriormente el rendimiento de los muniqueses y es inmediatamente corregido por el entrenador Vincent Kompany.
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«Ha cometido un error en esta entrevista»: Vincent Kompany corrige a un joven del Bayern tras sus críticas al contrapresing
«Es malo encajar tantos goles y tener tantas ocasiones en contra», declaró Bischof a Sky. «He visto los últimos partidos desde fuera y nos faltan los básicos del contrapresing, como presionar nada más perder el balón».
No atribuyó el problema al cansancio al final de la temporada. «Solo lo he notado desde fuera. Por eso a menudo tenemos que recorrer distancias innecesariamente largas», explicó el jugador de 20 años, que jugó los 90 minutos en Wolfsburgo. «Cuando tenemos un contraataque rápido, marcamos muchos goles. Por desgracia, así es como hemos encajado tantos últimamente».
Vincent Kompany explica por qué Bischof no tiene razón.
Con los goles encajados, Bischof tenía razón: el campeón récord había recibido cinco en París y tres tanto en Maguncia como en casa contra el Heidenheim. Sin embargo, su análisis sobre la presión provocó la reacción de su entrenador, que le contradijo.
«No, claro que no», respondió Kompany a Sky al ser preguntado si Bischof tenía razón. «Es un jugador joven y ha cometido un error en esta entrevista».
Luego, el jugador de 40 años justificó su crítica a Bischof tras el primer tiempo contra el Wolfsburgo, donde el Bayern fue superado en varios aspectos: «No puedes presionar cien veces si siempre pierdes el balón. No se trata de falta de ganas; así no se ganan partidos. No hay que ganar los partidos en los primeros diez o quince minutos. Puedes contraatacar una, dos o tres veces, pero en algún momento las piernas fallan».
En la segunda parte, el Bayern recuperó su estilo, controló el balón y dominó al rival, y eso «se debió a nuestro comportamiento con la posesión del balón», concluyó Kompany.
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Kompany no está enfadado con Bischof: «Tom es un chico estupendo»
Sin embargo, el técnico de 40 años no se enfadó con Bischof, sino que respondió con un guiño. «Tom es un chico estupendo. Pero acababa de terminar el partido y yo tenía un poco más de perspectiva», dijo Kompany.
A pesar de que Harry Kane falló su primer penalti en la Bundesliga —tras anotar 24—, el Bayern venció 1-0 en Wolfsburgo gracias a un golazo de Michael Olise.
En la última jornada, el sábado visitará al recién ascendido 1. FC Köln y una semana después disputará la Copa DFB en Berlín ante el vigente campeón, el VfB Stuttgart.
El FC Bayern en Wolfsburgo: dos tiempos muy diferentes
El Wolfsburgo dominó la primera parte, pero el Bayern le dio la vuelta tras el descanso (datos: flashscore).
Primera parte
Segunda parte
Tiros
15:5
2:11
Tiros a puerta
5:1
0:8
Oportunidades claras
4:1
1:1
xG
2,32:0,94
0,75:0,92