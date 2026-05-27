El propio jugador lo reconocía. Tillman se mostró autocrítico durante la primera mitad de la temporada en Leverkusen, sobre todo tras su mejor partido con el Bayer 04: la victoria 3-0 en la Liga de Campeones contra el Villarreal a finales de enero.

«Personalmente, creo que podría haber dado más de mí mismo; yo también espero más de mí», declaró tras su doblete contra el club español. ¿Por qué aún no rinde a un buen nivel de forma constante en Leverkusen? «No lo sé», respondió Tillman, antes de explicar con detalle cuál era, en su opinión, el problema: «A menudo estoy en el espacio, pero no recibo tantos balones. No quiero culpar a nadie; somos un equipo. Solo puedo ofrecerme: si me llega el balón, bien; si no, sigo adelante».

Sin embargo, sus momentos de éxito no aumentaron y, de hecho, se redujeron. Quizá influyó que Hjulmand no lo veía en su posición habitual en el PSV, como mediocampista izquierdo en un 4-3-3, sino como un delantero de apoyo. «Lo hemos hablado. Es un segundo delantero. Malik tiene que correr hacia esa posición», explicó Hjulmand.

Tras su gran partido ante el Villarreal, marcó solo tres goles más y acabó perdiendo la titularidad: fue suplente en seis de los últimos siete encuentros de la Bundesliga, a menudo con minutos muy tardíos.

Ya en primavera, Tillman se habría sentido frustrado por la comunicación interna en el Bayer y se lo habría comentado abiertamente al director deportivo Simon Rolfes. La sensación de no estar bien integrado en el grupo de jugadores líderes reforzaba sus deseos de marcharse, según se dijo ya entonces.

Todo indica que, tras solo un año, Tillman y el Leverkusen se separarán. Podría haber un giro si Hjulmand deja el banquillo, pues se rumorea la llegada de Oliver Glasner o Andoni Iraola, aunque Glasner parece la opción preferida de Rolfes.