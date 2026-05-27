Según Sport Bild, Tillman habría «cerrado prácticamente» su etapa en el Werkself. Quiere aprovechar el Mundial con Estados Unidos para darse a conocer y dejar el club tras solo 42 partidos oficiales.
Traducido por
Ha «cerrado prácticamente» su etapa en el club: una de las grandes estrellas del FC Bayern se ha convertido en el símbolo de un mercado de fichajes totalmente fallido en el Bayer Leverkusen
Bayer 04 aceptaría la salida del joven delantero de 23 años si se cumple una condición: el club interesado debe pagar los 35 millones de euros que el Werkself abonó al PSV Eindhoven el verano pasado. Según Sport Bild, el Fulham de la Premier League ya mostró interés.
Llegó a Leverkusen como gran promesa y firmó hasta 2030. En el PSV se había consolidado como titular tras su fichaje de 12 millones de euros procedente del Bayern y, con 21 goles y 12 asistencias en 54 partidos de la Eredivisie, fue clave en los dos títulos ligueros de Eindhoven en 2024 y 2025.
Sin embargo, su llegada a Leverkusen se vio afectada por el caos tras la salida de Erik ten Hag, quien lo había fichado pero duró solo tres partidos. Lo reemplazó Kaspar Hjulmand, que siempre lo apoyó en público sin obtener un rendimiento convincente.
- Getty Images
Malik Tillman no está de acuerdo con el papel que desempeña en el Bayer Leverkusen bajo las órdenes de Hjulmand
El propio jugador lo reconocía. Tillman se mostró autocrítico durante la primera mitad de la temporada en Leverkusen, sobre todo tras su mejor partido con el Bayer 04: la victoria 3-0 en la Liga de Campeones contra el Villarreal a finales de enero.
«Personalmente, creo que podría haber dado más de mí mismo; yo también espero más de mí», declaró tras su doblete contra el club español. ¿Por qué aún no rinde a un buen nivel de forma constante en Leverkusen? «No lo sé», respondió Tillman, antes de explicar con detalle cuál era, en su opinión, el problema: «A menudo estoy en el espacio, pero no recibo tantos balones. No quiero culpar a nadie; somos un equipo. Solo puedo ofrecerme: si me llega el balón, bien; si no, sigo adelante».
Sin embargo, sus momentos de éxito no aumentaron y, de hecho, se redujeron. Quizá influyó que Hjulmand no lo veía en su posición habitual en el PSV, como mediocampista izquierdo en un 4-3-3, sino como un delantero de apoyo. «Lo hemos hablado. Es un segundo delantero. Malik tiene que correr hacia esa posición», explicó Hjulmand.
Tras su gran partido ante el Villarreal, marcó solo tres goles más y acabó perdiendo la titularidad: fue suplente en seis de los últimos siete encuentros de la Bundesliga, a menudo con minutos muy tardíos.
Ya en primavera, Tillman se habría sentido frustrado por la comunicación interna en el Bayer y se lo habría comentado abiertamente al director deportivo Simon Rolfes. La sensación de no estar bien integrado en el grupo de jugadores líderes reforzaba sus deseos de marcharse, según se dijo ya entonces.
Todo indica que, tras solo un año, Tillman y el Leverkusen se separarán. Podría haber un giro si Hjulmand deja el banquillo, pues se rumorea la llegada de Oliver Glasner o Andoni Iraola, aunque Glasner parece la opción preferida de Rolfes.
- Getty Images Sport
Bayer Leverkusen: Tillman, símbolo del desastre en el mercado de fichajes, pero no el único fracaso
Sin embargo, si Tillman, el fichaje más caro de la historia del Leverkusen, se marcha tras solo una temporada, será el principal —aunque no el único— símbolo de un mercado de fichajes desastroso.
Equi Fernández llegó del Al Qadsiah por 25 millones, pero se enemistó con Hjulmand y, en la victoria 1-0 ante el BVB en abril, se negó a entrar desde el banquillo. Según Sport Bild, también quiere marcharse este verano.
Por Eliesse Ben Seghir se pagaron 32 millones al Mónaco para sustituir a Florian Wirtz, pero nunca respondió.
Al inicio de la temporada fue titular, pero no convenció. Poco a poco perdió protagonismo y, para colmo, se lesionó en enero durante la Copa Africana de Naciones con Marruecos.
Estuvo de baja dos meses por la Copa África y, a su regreso, apenas jugó. En 2026, el fichaje de 32 millones solo acumuló 50 minutos y no aportó ni un gol.
Aun así, según Sport Bild, se siente cómodo en el club y quiere reiniciar su carrera en Leverkusen con un nuevo entrenador. Lo mismo ocurre con Loic Bade, quien, sobre todo en la segunda vuelta, jugó cada vez menos por lesiones.
Las estadísticas de Malik Tillman en la temporada 25/26:
Concurso Partidos Goles Asistencias Minutos jugados Bundesliga 29 6 1 1.677 Liga de Campeones 10 2 - 533 Copa DFB 3 - - 125