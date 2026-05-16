El capitán del City, Silva, habló sobre su etapa en el club tras llevar al equipo a la gloria en la FA Cup en Wembley. En declaraciones a BBC Onedespués de la ajustada victoria 1-0 ante el Chelsea, el centrocampista portugués calificó su paso por Manchester de «fantástico», mientras se prepara para cerrar una era de gran éxito en el Etihad.

El tanto de Antoine Semenyo dio al City su octava FA Cup y el doblete copero tras ganar la Carabao Cup.

«Hoy estamos muy contentos», afirmó Silva. «Para mí es muy especial, es mi última temporada y les he dado otro trofeo. Espero que no sea el último».