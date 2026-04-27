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Guti desaconseja al Real Madrid volver a contratar a José Mourinho, «que ya no está en su mejor momento», mientras crece la presión sobre Álvaro Arbeloa
Guti duda sobre el regreso de Mourinho
Aumenta la presión sobre Arbeloa y los rumores sobre un regreso de Mourinho alcanzan su punto álgido. Sin embargo, el icono del Real Madrid, Guti, no comparte esa idea y sugiere que el exentrenador del Chelsea y el Manchester United ya no es el mismo de antes.
En declaraciones a Marca sobre la posibilidad de una segunda etapa del actual entrenador del Benfica, el jugador de 49 años fue directo: «Mourinho es un gran entrenador, pero creo que ya no está en su mejor momento. Viene del Fenerbaçe, se hizo cargo del Benfica en un momento muy malo y hay otros técnicos en mejor forma a los que ficharía», explicó.
- AFP
Asuntos pendientes en la capital española
Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, ganó una Liga y una Copa del Rey, y ahora considera volver para demostrar que aún puede triunfar en España.
Varios directivos valoran su experiencia y ven con buenos ojos su vuelta, pero la directiva teme su bagaje conflictivo y duda de que su estilo táctico siga vigente, tal como advierte Guti.
Arbeloa al borde del abismo
Los malos resultados de Arbeloa han abierto la puerta a un cambio en el banquillo. A cinco jornadas del final, el Barcelona lidera La Liga con comodidad y el Madrid podría quedar otro año sin títulos. En un club donde solo vale ganar, esa sequía suele costar el puesto.
Pérez, implacable con los resultados, mantiene a Arbeloa en una posición precaria. Aunque aún no hay conversaciones formales con los representantes de Mourinho, el club podría cambiar de técnico si la temporada acaba en fracaso, dejando la puerta abierta a un fichaje en verano.
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La lista actual de candidatos preseleccionados de Pérez
Mourinho es conocido, pero no es el único candidato de renombre en la mira de la capital española. La directiva del Madrid busca al perfil ideal para guiar su plantilla de estrellas, y los comentarios de Guti reflejan el deseo de explorar opciones más actuales.
Jürgen Klopp y Mauricio Pochettino son los favoritos de Pérez, ansioso por recuperar la gloria. Aún no se sabe si apostará por la nostalgia de Mourinho o escuchará a Guti y mirará hacia otros candidatos.