El Arsenal espera que el brasileño Bruno Guimarães, procedente del Newcastle United por 75 millones de libras esterlinas, sea el jugador capaz de transformar por completo la fisonomía del centro del campo del equipo.

El futbolista, de 28 años, llega al Emirates Stadium con una rara capacidad para combinar la fuerza física y la calidad técnica, y para desempeñar los roles de mediocentro de contención y de centrocampista adelantado, además de contar con soluciones ofensivas que podrían dar a Mikel Arteta nuevas opciones que antes no tenía a su disposición.

Sin embargo, la llegada de Guimarães abre al mismo tiempo una serie de interrogantes en el centro del campo del Arsenal, ante la presencia de Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard, Mikel Merino y Myles Lewis-Skelly, lo que sitúa al técnico español ante la tarea de redistribuir los roles y los espacios.