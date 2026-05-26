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America v Chivas - Playoffs Torneo Clausura 2024 Liga MXGetty Images Sport
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Guía de entradas para la Copa del Mundo 2026 en Ciudad de México: calendario del Estadio Azteca, mejores asientos, partidos de grupo, inauguración y más

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Si planeas visitar el Estadio Banorte para la Copa Mundial de la FIFA 2026, aquí encontrarás todo lo que necesitas.

El Estadio Banorte albergará cinco partidos del Mundial 2026, incluido el inaugural, y el último de la fase de grupos de México.

Compra tus entradas parala Copa del Mundo en la Ciudad de México.

Conocido como Estadio Azteca, este recinto ya acogió las finales de 1970 y 1986, esta última marcada por el gol de la “Mano de Dios” de Diego Maradona.

En 2026 será el único estadio que habrá acogido tres Copas del Mundo de la FIFA.

Si planeas visitar este recinto, GOAL te ofrece toda la información que necesitas.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y dinámica.

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio Banorte?

    FechaCalendarioLugarEntradas
    Jueves 11 de junioPartido inaugural del Mundial: México vs. Sudáfrica (13:00 h, hora central)Estadio Banorte (Ciudad de México)Entradas
    Miércoles 17 de junioUzbekistán vs. Colombia (20:00 h, hora central)Estadio Banorte (Ciudad de México)Entradas
    Miércoles 24 de junioRepública Checa vs. México (19:00 h, hora central)Estadio Banorte (Ciudad de México)Entradas
    Martes 30 de junioOctavos de final (19:00 h, hora central)Estadio Banorte (Ciudad de México)Entradas
    Domingo 5 de julioOctavos de final (18:00 h, hora central)Estadio Banorte (Ciudad de México)Entradas

    El Estadio Banorte albergará cinco partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026. 

    Acogerá tres encuentros de la fase de grupos, uno de la ronda de 32 y este de octavos.

  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Nueva York en el Estadio Banorte?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas directas.

    Lo esencial:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

    Reservaentradas parala Copa del Mundo de Ciudad de México.

  • FBL-MEXICO-WC2026-AZTECA-STADIUMAFP

    Descripción general del Estadio Banorte

    Capacidad87 523
    Año de inauguración1966
    EquiposClub América, Cruz Azul (Liga MX)
    DirecciónCalz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Ciudad de México, CDMX, México
    EntradasEntradas
  • San Francisco 49ers v Arizona CardinalsGetty Images Sport

    Historia del Estadio Banorte

    El Estadio Azteca, con una larga historia y un profundo vínculo con el fútbol, fue inaugurado en 1966 y ha sufrido varias reformas: tras el Mundial de 1986, en 1999, 2013 y 2016.

    De cara al Mundial de 2026, se remodela nuevamente y será una de las principales sedes. Aunque desde 2015 se llama Estadio Banorte, durante la Copa del Mundo se mantendrá como Estadio Azteca por las normas de patrocinio.

    Actualmente tiene capacidad para 87 000 espectadores, y tras la remodelación se ampliará a cerca de 90 000.

  • D.C. United v Club América - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el Estadio Banorte?

    El Club América, de la Liga MX, usa el Estadio Banorte como local; también lo hacen Cruz Azul y la selección mexicana. 
    EquipoLiga
    Club AméricaLiga MX
    Cruz AzulLiga MX
  • Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2023 Liga MXGetty Images Sport

    Cómo llegar al Estadio Banorte

    Cómo llegar al Estadio Banorte en transporte público 

    Toma la línea 2 delMetro (azul) hasta Tasquena y ahí transfiere al TrenLigero de Xochimilco; bájate en la estaciónEstadio Azteca, justo frente al recinto.

    También hay autobuses desde Tasquena hasta el estadio, aunque las rutas varían según el punto de partida.

    En coche 

    Las vías principales son Calzada de Tlalpan, Acoxpa, Periférico y Circuito Azteca. Hay estacionamiento, pero se recomienda usar transporte público por el tráfico intenso y la dificultad para salir los días de partido.

  • Visitas guiadas al Estadio Banorte

    Aunque las visitas están suspendidas por las obras de renovación, el Estadio Banorte suele ofrecer recorridos para aficionados todo el año mediante el Azteca Tour.

    El recorrido incluye el campo, los vestuarios, la tribuna de prensa, el túnel de jugadores y placas conmemorativas.

    Los días de evento o partido, la visita finaliza seis horas antes del inicio.

  • Lugares para comer y beber cerca del Estadio Banorte

    Hay muchas opciones para comer cerca del Estadio Banorte. Adentro encontrarás puestos con snacks y bebidas. En los barrios de Coapa y San Lorenzo Huipulco hay restaurantes, taquerías y locales de comida tradicional mexicana.

    Tras los eventos, muchos aficionados optan por estos locales cercanos, donde encuentran auténtica comida callejera mexicana.

    Para una comida sentado, el Restaurante Parque Asturias, Cachito de Cuba y Lucrecia Coyoacán son buenas opciones para grupos.