El Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts, albergará siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: fase de grupos y eliminatorias.

A lo largo de sus 23 años, el recinto ha acogido partidos de la NFL y la MLS, encuentros internacionales de fútbol, fútbol americano universitario y conciertos de renombre.

Con 48 equipos en liza, el torneo se disputará en junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Por motivos de patrocinio, el recinto se llamará «Boston Stadium» durante la Copa.

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