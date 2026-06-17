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Houston Dynamo v Toronto FCGetty Images Sport

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Guía de entradas para el Mundial 2026 en Toronto: calendario del BMO Field, precios y partidos de Canadá

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Si planeas visitar el BMO Field para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, aquí tienes todo lo que necesitas saber.

El BMO Field de Toronto es uno de los 12 estadios elegidos para el Mundial de 2026. Acogerá seis partidos: fase de grupos, eliminatorias y el encuentro inaugural de Canadá.

El BMO Field, hogar del Toronto FC de la Major League Soccer y de los Toronto Argonauts de la Liga Canadiense de Fútbol Americano, vivirá un nuevo capítulo en 2026. 

Actualmente tiene capacidad para unos 30 000 espectadores, pero MLSE ampliará el aforo con gradas temporales para los partidos del torneo.

Reserva tus entradas parael Mundial en Toronto.

MÁS INFORMACIÓN: Clasificación de las entradas más caras del Mundial 2026: comparación entre la final, los partidos de Argentina y los paquetes VIP.

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ¿Qué partidos del Mundial de 2026 se jugarán en el BMO Field?

    FechaPartidoPrecio medio de reventaEntradas
    Miércoles, 17 de junioGhana vs. Panamá (19:00, hora del Este)160 $ - 750 $Entradas
    Sábado 20 de junioAlemania vs. Costa de Marfil (16:00, hora del Este)300 $ - 1 300 $Entradas
    Martes 23 de junioPanamá vs. Croacia (19:00, hora del Este)220 $ - 950 $Entradas
    Viernes 26 de junioSenegal vs Irak (15:00, hora del Este)150 $ - 700 $Entradas
    Jueves 2 de julioOctavos de final (19:00, hora del Este)450 $ - 1 750 $Entradas

    El BMO Field albergará seis partidos: cinco de fase de grupos y uno de ronda de 32.

  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Toronto en el BMO Field?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se tramitaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que ahora hay menos entradas disponibles que nunca.

    Lo esencial:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora, donde las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

    Reserva entradas para la Copa del Mundo de TorontoReservaentradas

  • MLS Cup Media Availability- FC DallasGetty Images Sport

    Descripción general del BMO Field

    Capacidad28 180
    Año de inauguración2010
    EquiposToronto Argonauts (CFL), Toronto FC (MLS)
    Dirección170 Princes' Blvd, Toronto, ON M6K 3C3, Canadá
    EntradasEntradas
  • Chivas USA v Toronto FCGetty Images Sport

    Historia del BMO Field

    El BMO Field se inauguró en 2007 en el terreno del antiguo Exhibition Stadium para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA y como sede del Toronto FC de la Major League Soccer. En 2016, tras una reforma que lo adaptó para fútbol y fútbol canadiense, los Toronto Argonauts se mudaron al estadio.

    Inicialmente contaba con algo más de 20 000 asientos, pero varias reformas lo han ampliado a unos 30 000. Actualmente se trabaja para aumentarlo a 45 000 de cara al Mundial de 2026.

    Además de los partidos del Toronto FC, ha albergado las finales de la MLS Cup de 2010, 2016 y 2017.

    En 2026 albergará cinco encuentros de la fase de grupos, incluido el debut de Canadá, más un choque de octavos de final.

  • Charlotte FC v Toronto FCGetty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el BMO Field?

    El BMO Field es el estadio del Toronto FC en la Major League Soccer desde 2007 y, desde 2016, también alberga a los Toronto Argonauts en la Liga Canadiense de Fútbol Americano.
    EquipoLiga
    Toronto ArgonautsCFL
    Toronto FCMLS
  • Orlando City SC v Toronto FCGetty Images Sport

    Cómo llegar al BMO Field

    Cómo llegar al BMO Field en transporte público

    La opción más práctica es GO Transit: la estación Exhibition GO, junto a Exhibition Place, está a 2-5 minutos a pie del estadio y conecta directamente con Union Station mediante la línea Lakeshore GO.

    También puedes usar los tranvías 509 Harbourfront y 511 Bathurst de la TTC, con paradas a pocos pasos del estadio.

    En coche

    En coche, tome la autopista Gardiner o Lake Shore Boulevard y siga las señales hacia el estadio. Hay aparcamiento cercano, aunque los días de partido hay mucho tráfico.

  • Visitas guiadas al BMO Field

    La web del BMO Field no menciona visitas guiadas oficiales, aunque el estadio abre ocasionalmente para recorridos especiales que permiten conocer sus zonas más exclusivas.

    Reserva solo a través de operadores externos de confianza y consulta las páginas oficiales del BMO Field y el Toronto FC para estar al día.

  • Sitios para comer y beber cerca del BMO Field

    Dentro del BMO Field hay puestos que ofrecen aperitivos y bebidas. Alrededor del estadio encontrarás muchas opciones para comer en grupo.

    Liberty Village, Mildred’s Temple Kitchen y los bares y restaurantes de King West son excelentes para antes o después del partido. Para información actualizada y reservas en días de evento, consulta OpenTable o TripAdvisor.