Guía de entradas para el Mundial 2026 en Nueva York: calendario del MetLife Stadium, partidos de grupo, dónde alojarse, la Final y más

El MetLife Stadium será la joya de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Acogerá ocho partidos, incluida la final.

Este coliseo de East Rutherford es ya parte del tejido social de Nueva York y Nueva Jersey, y los días de partido sus aficionados llenan las calles de color y entusiasmo.

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