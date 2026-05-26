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MetLife Stadium general view compositeGetty/GOAL composite
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Guía de entradas para el Mundial 2026 en Nueva York: calendario del MetLife Stadium, partidos de grupo, dónde alojarse, la Final y más

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Si planeas visitar el MetLife Stadium, aquí tienes toda la información esencial.

El MetLife Stadium será la joya de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Acogerá ocho partidos, incluida la final.

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Este coliseo de East Rutherford es ya parte del tejido social de Nueva York y Nueva Jersey, y los días de partido sus aficionados llenan las calles de color y entusiasmo.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber sobre el MetLife Stadium, incluyendo dónde alojarse cerca, cómo conseguir entradas para los eventos, cómo llegar y mucho más.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y más.

  • ¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el MetLife Stadium de Nueva York?

    FechaCalendarioLugarEntradas
    Sábado 13 de junioBrasil vs. Marruecos (18:00, hora del Este)Estadio MetLife (East Rutherford)Entradas
    Martes 16 de junioFrancia vs. Senegal (15:00, hora del Este)Estadio MetLife (East Rutherford)Entradas
    Lunes 22 de junioNoruega vs. Senegal (20:00, hora del Este)Estadio MetLife (East Rutherford)Entradas
    Jueves 25 de junioEcuador vs. Alemania (16:00, hora del Este)Estadio MetLife (East Rutherford)Entradas
    Sábado 27 de junioPanamá vs. Inglaterra (17:00, hora del Este)Estadio MetLife (East Rutherford)Entradas
    Martes 30 de junioOctavos de final (17:00, hora del Este)Estadio MetLife (East Rutherford)Entradas
    Domingo 5 de julioOctavos de final (16:00, hora del Este)Estadio MetLife (East Rutherford)Entradas
    Domingo 19 de julioFinal de la Copa del Mundo (15:00, hora del Este)Estadio MetLife (East Rutherford)Entradas

    En el MetLife Stadium se jugarán ocho partidos:

    El estadio albergará cinco partidos de la fase de grupos, uno de la ronda de 32, uno de octavos de final y, por último, la final del 19 de julio de 2026.

  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Nueva York en el MetLife Stadium?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles alcanzan su mínimo histórico.

    Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora, donde las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, aunque deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

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  • MetLife Stadium general view (Argentina vs Canada Copa America 2024)Getty

    Descripción general del MetLife Stadium

    Capacidad:

    82 500

    Año de inauguración:

    2010

    Superficie:

    Field Turf (césped artificial)

    Equipos:

    New York Giants (NFL), New York Jets (NFL)

    Dirección:

    1 MetLife Stadium Dr, East Rutherford, NJ 07073, Estados Unidos

    Entradas:Entradas
  • MetLife Stadium aerial viewGetty

    Historia del MetLife Stadium

    El MetLife Stadium es uno de los estadios más grandes de Estados Unidos, con capacidad para 82 500 espectadores. Inaugurado en 2010 tras una inversión de 1600 millonesdedólares, reemplazó al Giants Stadium y alberga a los New York Giants y los New York Jets de la NFL.

    Al aire libre, su diseño se inspiró en el antiguo Giants Stadium y mantiene una distribución similar, pues se levantó justo sobre él, preservando las tradiciones de los aficionados de ambos equipos.

    Su fachada puede iluminarse de azul para los Giants o de verde para los Jets, al estilo del Allianz Arena de Múnich.

    Ha acogido eventos como el Big City Classic 2010, la Super Bowl XLVIII 2013, WrestleMania en dos ocasiones y varios partidos de fútbol, entre ellos la Copa América Centenario 2016, la Copa América 2024 y diversos amistosos de clubes y selecciones.

    Su vínculo con el fútbol se reforzó al ser elegido como sede de la final y cinco partidos de la Copa Mundial de Clubes 2025, además de la final, cinco encuentros de grupo y dos eliminatorios del Mundial2026.

    Su campo es de superficie artificial, aunque se instalará césped natural para la Copa Mundial de Clubes y la Copa del Mundo.

  • NY Jets NY GiantsGetty

    ¿Qué equipos juegan en el MetLife Stadium?

    El MetLife Stadium es el estadio compartido de los equipos de la NFL New York Giants y New York Jets.

    Aunque la selección masculina de fútbol de Estados Unidos no juega allí de forma permanente, el estadio ha acogido varios partidos de la selección, incluidos encuentros contra Brasil, Argentina y México.

  • Meadowlands Sports Complex rail line MetLife StadiumGetty

    Cómo llegar al MetLife Stadium

    Cómo llegar al MetLife Stadium en transporte público

    El MetLife Stadium cuenta con varios servicios de transporte público, por lo que los aficionados tienen varias opciones para llegar hasta allí.

    En tren, toma la línea Meadowlands hasta la estación Meadowlands, junto al estadio.

    Los autobuses de NJ Transit (ruta 353) y Coach USA (ruta 351) también llegan al complejo.

    Visita la web oficial de NJ Transit y usa la herramienta «Planifica tu viaje» para organizar tu ruta.

    Modo

    Ruta

    Tren

    Línea ferroviaria de Meadowlands

    Autobús

    NJT 353 / Coach USA 351

    Cómo llegar al MetLife Stadium en coche

    Tome la salida 16W de la autopista de peaje de Nueva Jersey (Interstate-95).

    Si conduce su propio coche o uno de alquiler, revise las rutas antes de salir. Es recomendable que el conductor tenga experiencia, pues el tráfico puede ser intenso, sobre todo en horas punta y durante los partidos.

    El estacionamiento suele ser pago anticipado, así que consulta la web oficial del MetLife o los servicios locales antes de salir.

    También puedes usar servicios de transporte compartido como Uber, que cuentan con una zona específica de recogida y descenso de pasajeros.

  • Dónde alojarse cerca del MetLife Stadium

    Utiliza el mapa interactivo siguiente para buscar y reservar alojamientos cerca del MetLife Stadium.

  • Mapa del MetLife Stadium

    El MetLife Stadium está en East Rutherford, dentro del complejo deportivo Meadowlands.

    Puedes ver el MetLife Stadium en Google Maps a continuación.

  • Visitas guiadas al MetLife Stadium

    En el MetLife Stadium hay dos tipos de visitas guiadas: públicas y privadas.

    Visitas públicas

    Se ofrecen algunos fines de semana (sábados y domingos) a las 10:00, 13:00 y 16:00. Las entradas se compran a través de Ticketmaster. Los horarios pueden cambiar según el calendario de eventos.

    Visitas privadas

    Se realizan de lunes a viernes a las 10:00, 13:00 y 16:00, requieren reserva con al menos dos semanas de antelación y un pago mínimo de 210 $.

  • Lugares para comer y beber cerca del MetLife Stadium

    MetLife Stadium, como la mayoría de los estadios modernos, ofrece numerosos locales de comida y bebida dentro y fuera del recinto. Si tienes tiempo, también vale la pena visitar los restaurantes y bares de East Rutherford.

    Páginas como Tripadvisor u OpenTable te ayudan a elegir gracias a las valoraciones y opiniones de otros usuarios.

    The Yard House y Jarana, en American Dream Way, están a pocos minutos a pie del recinto, mientras que Carnegie Diner & Cafe, en Plaza Drive (Secaucus), cuenta con conexión ferroviaria directa. Si prefieres alojarte en la ciudad, disfruta de una cena junto al río Hudson; en ese caso, Fleming’s Steakhouse, en Edgewater, es una buena opción.

    Recuerda reservar con antelación y planificar tu ruta para llegar a tiempo al partido.