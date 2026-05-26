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Guía de entradas para el Mundial 2026 en Monterrey: calendario del Estadio BBVA, info de partidos y todo sobre la sede

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Si planeas visitar el Estadio BBVA para la Copa Mundial de la FIFA 2026, aquí encontrarás todo lo que necesitas.

Conocido como «El Gigante de Acero», el Estadio BBVA, sede del CF Monterrey, es uno de los tres estadios mexicanos que acogerán la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con el histórico Estadio Azteca y el Estadio Akron, sede del Chivas.

Compra tus entradas parala Copa del Mundo en Monterrey.

Durante el torneo se llamará Estadio Monterrey por normas de patrocinio.

Tras acoger numerosos partidos del Monterrey y de la selección mexicana, 2026 marca un nuevo capítulo para este moderno y llamativo estadio.

Acogerá cuatro partidos: tres de fase de grupos y uno de eliminatoria.

Si planeas visitarlo antes o durante el torneo, esta guía es para ti. GOAL te ofrece la información esencial para tu visita. 

LEER MÁS: Clasificación de las entradas más caras del Mundial 2026: comparación entre la final, los boletos de Argentina y los paquetes VIP.

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    ¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio BBVA?

    FechaCalendarioLugarEntradas
    Domingo 14 de junioSuecia vs. Túnez (20:00 h, hora central)Estadio BBVA (Monterrey)Entradas
    Sábado 20 de junioTúnez vs. Japón (22:00 h, hora central)Estadio BBVA (Monterrey)Entradas
    Miércoles 24 de junioSudáfrica vs. Corea del Sur (19:00 h, hora central)Estadio BBVA (Monterrey)Entradas
    Lunes 29 de junioOctavos de final (19:00 h, hora central)Estadio BBVA (Monterrey)Entradas

    El Estadio BBVA albergará cuatro partidos: tres de fase de grupos y estos octavos.

  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Monterrey en el Estadio BBVA?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que ahora hay menos entradas directas disponibles que nunca.

    Lo esencial:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora, donde las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

    Reservaentradas parala Copa del Mundo de Monterrey.

  • Monterrey v Tijuana - Final Copa MX 2020Getty Images Sport

    Descripción general del Estadio BBVA

    Capacidad53 500
    Año de inauguración2015
    EquiposCF Monterrey (Liga MX)
    Direcciónv. Pablo Livas 2011, La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L., México
    EntradasEntradas
  • Monterrey v Queretaro - Torneo Clausura 2018Getty Images Sport

    Historia del Estadio BBVA

    Inaugurado en 2015 como Estadio BBVA Bancomer, el Estadio BBVA reemplazó al Estadio Tecnológico (1950) como sede del CF Monterrey.

    En su partido inaugural venció 3-0 al Benfica en un amistoso. Es considerado una joya de la arquitectura moderna, con vistas impresionantes e instalaciones de primer nivel.

    Además de los partidos como local del Monterrey, el estadio ha acogido finales de la Copa MX, de la Liga de Campeones de la CONCACAF y encuentros de la selección mexicana.

    Además, acoge conciertos de Coldplay, The Weeknd, Shakira y otros artistas internacionales.

    En el Mundial de 2026 albergará cuatro partidos: tres de fase de grupos y uno de octavos de final.

  • Borussia Dortmund v CF Monterrey: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el Estadio BBVA?

    El CF Monterrey, de la Liga MX, es el único equipo que juega en el Estadio BBVA. 
    EquipoLiga
    CF MonterreyLiga MX
  • Monterrey v Tigres UANL - Final Torneo Clausura 2019 Liga MX FemenilGetty Images Sport

    Cómo llegar al Estadio BBVA

    Cómo llegar al Estadio BBVA en transporte público 

    Toma la línea 1 (L01) de Metrorrey hasta la estación Exposición, a 10 minutos a pie del estadio.

    También puedes tomar los autobuses 214, 223, TME o 093 hasta la parada Pablo Livas (Estadio BBVA), a solo dos minutos a pie del recinto.

    En coche 

    Tome la Avenida Constitución (85D) o la Carretera Miguel Alemán (54D) hasta las salidas señalizadas a Avenida Pablo Livas o La Pastora, que llevan directamente al estadio.

  • Visitas guiadas al Estadio Banorte

    Debido a las obras de renovación, las visitas al Estadio Banorte están suspendidas por ahora. Usualmente, el Azteca Tour permite a los aficionados recorrerlo durante todo el año.

    El recorrido incluye el campo, los vestuarios, la tribuna de prensa, el túnel de jugadores y placas conmemorativas.

    Los días de evento o partido, el tour cierra seis horas antes del inicio.

  • Lugares para comer y beber cerca del Estadio Banorte

    Hay muchas opciones para comer cerca del Estadio Banorte. Adentro encontrarás puestos con snacks y bebidas. En los barrios de Coapa y San Lorenzo Huipulco hay restaurantes, taquerías y locales de comida tradicional mexicana.

    Tras los eventos, muchos aficionados optan por estos locales cercanos, donde encuentran auténtica comida callejera mexicana.

    Para comer sentados, Restaurante Parque Asturias, Cachito de Cuba y Lucrecia Coyoacán son buenas opciones para grupos.