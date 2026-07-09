Conocido como «El Gigante de Acero», el Estadio BBVA, sede del CF Monterrey, es uno de los tres estadios mexicanos que acogerán la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con el histórico Estadio Azteca y el Estadio Akron, sede de las Chivas.

Tras acoger numerosos partidos del Monterrey y de la selección mexicana, en 2026 vivirá un nuevo capítulo.

Acogerá cuatro partidos: tres de la fase de grupos y uno de eliminatoria.

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