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Dolphin Stadium Aerial PhotosGetty Images Sport
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Guía de entradas para el Mundial 2026 en Miami: calendario del Hard Rock Stadium, cuartos de final, final por el tercer puesto y más

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Si planeas visitar el Hard Rock Stadium para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, tenemos todo lo que necesitas.

El Hard Rock Stadium de Miami (Florida), rebautizado como Miami Stadium para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, albergará varios partidos de la fase de grupos y eliminatorias.

Sede de los Miami Dolphins de la NFL, el recinto ya ha acogido la Super Bowl, WrestleMania, el Gran Premio de Miami y conciertos de renombre.

La ciudad, siempre vibrante, se ha entregado aún más al fútbol desde la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami en 2023. El actual campeón del mundo con Argentina buscará defender su título y ampliar su legado.

Reserva tus entradas parael Mundial de Miami.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y dinámica.

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Hard Rock Stadium?

    FechaPartidoPrecio medio de reventaEntradas
    Domingo 21 de junioUruguay vs. Cabo Verde (18:00, hora del Este)300–1 250 dólaresEntradas
    Miércoles 24 de junioBrasil vs. Escocia (18:00, hora del Este)500 $ - 2.400 $Entradas
    Sábado 27 de junioPortugal vs. Colombia (19:30, hora del Este)550 $ - 2.600 $Entradas
    Viernes 3 de julioOctavos de final (18:00, hora del Este)450 $ - 1 900 $Entradas
    Sábado 11 de julioCuartos de final (17:00, hora del Este)850–3.500 $Entradas
    Sábado 18 de julioFinal de Bronce (17:00, hora del Este)700 $ - 3.000 $Entradas

  • Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Miami en el Hard Rock Stadium

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se tramitaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas disponibles ahora son las más escasas de la historia.

    Lo esencial:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora, donde las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

    Reserva entradas para la Copa del Mundo de MiamiReservaentradas

  • San Diego Padres v Florida MarlinsGetty Images Sport

    Descripción general del Hard Rock Stadium

    Capacidad65 326
    Año de inauguración1986
    EquiposMiami Dolphins (NFL), Hurricanes de la Universidad de Miami (NCAA)
    Dirección347 Don Shula Dr, Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, EE. UU.
    EntradasEntradas
  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Historia del Hard Rock Stadium

    Inaugurado en 1987 como Joe Robbie Stadium, hoy Miami Stadium ha acogido seis Super Bowls, playoffs universitarios, campeonatos nacionales de la BCS, Series Mundiales y grandes conciertos. Cada año recibe el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami y, en 2012, alberó WrestleMania XXVIII.

    En 2024 acogió la final de la Copa América, donde Argentina venció a Colombia en prórroga con gol de Lautaro Martínez.

    En 2025 acogió ocho partidos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, consolidando su prestigio como sede de fútbol de élite y eventos internacionales.

  • Jacksonville Jaguars v Miami Dolphins - NFL Preseason 2025Getty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el Hard Rock Stadium?

    El Hard Rock Stadium es la actual sede de los Miami Dolphins de la NFL y de los Hurricanes de la Universidad de Miami, que compiten en la división de baloncesto de la NCAA. 

  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Cómo llegar al Hard Rock Stadium

    Cómo llegar al Hard Rock Stadium en transporte público 

    Toma el tren Brightline hasta Aventura y, al llegar, sube al autobúsHard Rock Stadium Connect Shuttle, que sale 10 minutos después.

    También puedes tomar el Metrorail hasta Golden Glades o la estación Dr. Martin Luther King Jr. y, desde allí, el bus 297 hasta el estadio.

    Ambas opciones ofrecen un fácil acceso al recinto, especialmente los días de evento, y ayudan a los aficionados a evitar las molestias de conducir y aparcar.

    Cómo llegar al Hard Rock Stadium en coche

    En coche, tome lacalle NW 199th Street (Miami Gardens Drive) desde laI-95 o la Florida Turnpike y siga las señales hacia el estadio. Adquiera su ticket de aparcamiento con antelación, pues el estadio no ofrece opciones de aparcamiento en el recinto los días de evento. 

  • Visitas guiadas al Hard Rock Stadium

    Actualmente, el Hard Rock Stadium no ofrece visitas guiadas, ni públicas ni privadas, según su página web oficial. Puedes registrarte para recibir notificaciones cuando se reanuden las visitas en: https://www.hardrockstadium.com/tours

  • Sitios para comer y beber cerca del Hard Rock Stadium

    Al igual que la mayoría de los estadios modernos, el Hard Rock Stadium ofrece una variada y apetecible selección de comida y bebida. Los días de partido, los aficionados pueden disfrutar de los clásicos del estadio, como hamburguesas, barbacoa y cerveza, en los puestos de comida repartidos por todo el vestíbulo.

    Si buscas cenar antes o después del partido con un grupo, cerca encontrarás Lorna’s Caribbean & American Grill, famoso por sus sabrosos platos.

    Otra opción popular es The Licking, del que es copropietario DJ Khaled, que sirve una amplia variedad de comida casera y bebidas que triunfan tanto entre los locales como entre los visitantes.

    Si tienes tiempo, explora North Miami Beach o Aventura para conocer más opciones gastronómicas.

    Reserva con antelación, especialmente en días de evento, pues los restaurantes cercanos se llenan rápido.