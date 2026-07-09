El Hard Rock Stadium de Miami es uno de los epicentros más animados de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El coliseo de Miami Gardens albergará siete encuentros, incluidos los cuartos de final del sábado 11 de julio y el partido por el tercer puesto el sábado 18.

Con el torneo en su recta final, miles de aficionados han llenado el sur de Florida, tiñendo desde South Beach hasta las puertas del estadio de color y alegría.

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