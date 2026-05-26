Guía de entradas para el Mundial 2026 en Guadalajara: calendario del Estadio Akron y todo lo que necesitas saber sobre la sede

El Estadio Akron, en Guadalajara, es una joya de la ingeniería y sede del CD Guadalajara, conocido como las Chivas.

Será sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la mayor edición hasta la fecha, con 48 equipos compitiendo durante un mes.

Actualmente se renueva y estará listo con nueva iluminación, mejor audio, pantallas optimizadas y césped renovado.

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