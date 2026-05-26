Guía de entradas para el Mundial 2026 en Dallas: calendario del AT&T Stadium, precios y todo lo que necesitas saber sobre la sede

El AT&T Stadium es uno de los 12 recintos de primer nivel seleccionados para acoger la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, la mayor edición del torneo hasta la fecha, en la que 48 equipos competirán por el máximo galardón del fútbol.

Con experiencia en grandes eventos como All-Star Games de la NBA, WrestleManias, partidos de la NFL y encuentros de fútbol de primer nivel, el recinto está listo para recibir a las mejores selecciones del mundo.

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