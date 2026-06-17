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America v Chivas - Playoffs Torneo Clausura 2024 Liga MXGetty Images Sport
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Guía de entradas para el Mundial 2026 en Ciudad de México: calendario del Estadio Azteca, partidos de la fase de grupos y más

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Si planeas visitar el Estadio Banorte para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, aquí encontrarás todo lo que necesitas.

El Estadio Banorte, en Ciudad de México, albergará cinco partidos del Mundial 2026, incluido el inaugural y el último de la fase de grupos de México.

Ubicado en la Ciudad de México, el Estadio Azteca ha sido testigo de partidos históricos y de jugadores legendarios. Es el único escenario que ha acogido dos finales de la Copa del Mundo, en 1970 y 1986; en la segunda, Diego Maradona anotó el famoso gol de la «Mano de Dios».

Compra tus entradas parael Mundial en la Ciudad de México.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y dinámica.

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio Banorte?

    FechaPartidoPrecio medio de reventaResultado/Entradas
    Jueves 11 de junioPartido inaugural del Mundial: México vs. Sudáfrica (13:00 h, hora central)2-0
    Miércoles 17 de junioUzbekistán vs. Colombia (20:00 h, hora central)150 $ - 750 $Entradas
    Miércoles 24 de junioRepública Checa vs. México (19:00 h, hora central)350 $ - 1 500 $Entradas
    Martes 30 de junioOctavos de final (19:00 h, hora central)450 $ - 1 800 $Entradas
    Domingo 5 de julioOctavos de final (18:00 h, hora central)650–2.500 $Entradas

    El Estadio Banorte albergará cinco partidos: 

    Acogerá tres partidos de la fase de grupos, uno de la ronda de 32 y uno de octavos de final.

  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Nueva York en el Estadio Banorte?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se tramitaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que ahora hay menos entradas disponibles que nunca.

    Lo esencial:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
    • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

    Reservaentradas parael Mundial de Ciudad de México.

  • FBL-MEXICO-WC2026-AZTECA-STADIUMAFP

    Descripción general del Estadio Banorte

    Capacidad87 523
    Año de inauguración1966
    EquiposClub América, Cruz Azul (Liga MX)
    DirecciónCalz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Ciudad de México, CDMX, México
    EntradasEntradas
  • San Francisco 49ers v Arizona CardinalsGetty Images Sport

    Historia del Estadio Banorte

    El Estadio Azteca, con una larga historia y un fuerte vínculo con el fútbol, se inauguró en 1966 y ha sufrido varias reformas: después del Mundial de 1986, en 1999, 2013 y 2016.

    De cara al Mundial de 2026, el estadio se remodela nuevamente y será una de las principales atracciones del torneo. Aunque oficialmente se llama Estadio Banorte, tras la compra de los derechos de denominación por parte del Banco Banorte, durante la Copa del Mundo de la FIFA se le seguirá llamando Estadio Azteca, debido a las normas de patrocinio.

    Actualmente tiene capacidad para más de 87 000 espectadores, y tras la remodelación se ampliará a cerca de 90 000.

  • D.C. United v Club América - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el Estadio Banorte?

    El Club América, de la Liga MX, usa el Estadio Banorte como local. También lo hacen Cruz Azul y la selección mexicana. 
    EquipoLiga
    Club AméricaLiga MX
    Cruz AzulLiga MX
  • Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2023 Liga MXGetty Images Sport

    Cómo llegar al Estadio Banorte

    Cómo llegar al Estadio Banorte en transporte público 

    Toma la línea 2 delMetro (azul) hasta Tasquena y ahí transfiere al TrenLigero de Xochimilco; bájate en laestaciónEstadio Azteca, frente al recinto.

    También hay autobuses desde Tasquena hasta el estadio, con rutas que varían según el punto de partida.

    En coche 

    Las vías principales son Calzada de Tlalpan, Acoxpa, Periférico y Circuito Azteca. Hay estacionamiento, pero se recomienda usar transporte público por el intenso tráfico y la dificultad para salir los días de evento.

  • Visitas guiadas al Estadio Banorte

    Debido a las obras de renovación, por ahora no hay visitas guiadas al Estadio Banorte. Usualmente, el «Azteca Tour» ofrece recorridos para los aficionados durante todo el año.

    Los visitantes pueden pisar el campo, ver los vestuarios, recorrer la tribuna de prensa, el túnel de jugadores y observar placas conmemorativas.

    Los días de evento o partido, el recorrido cierra seis horas antes del inicio.

  • Sitios para comer y beber cerca del Estadio Banorte

    Hay muchas opciones para comer cerca del Estadio Banorte. Adentro encontrarás puestos con snacks y bebidas. En los barrios de Coapa y San Lorenzo Huipulco hay restaurantes, taquerías y locales de comida tradicional mexicana.

    Tras los eventos, muchos aficionados acuden a los pequeños restaurantes y puestos de tacos cercanos para disfrutar de auténtica comida callejera mexicana.

    Para una comida más tranquila, el Restaurante Parque Asturias, Cachito de Cuba y Lucrecia Coyoacán son buenas opciones para grupos.