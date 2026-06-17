Guía de entradas para el Mundial 2026 en Boston: calendario del Gillette Stadium, partidos de grupo y todo sobre la sede

El Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts, albergará siete partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: fase de grupos y eliminatorias.

El torneo, que se desarrollará en junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México, contará con 48 selecciones luchando por el título mundial.

A lo largo de sus 23 años, el recinto ha acogido partidos de la NFL y la MLS, encuentros internacionales de fútbol, fútbol americano universitario y conciertos de renombre.

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