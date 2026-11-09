Salem Al-Dawsari no ha optado por el silencio absoluto en su carrera hacia el premio al mejor jugador de Asia del año 2026, pese a alejarse de las declaraciones directas en las que proclama su merecimiento de la coronación.
Las miradas del panorama deportivo continental se dirigen hacia la capital tailandesa, Bangkok, que acoge el jueves 19 de noviembre de 2026 la gala anual de premios de la Confederación Asiática de Fútbol.
Y los ojos se vuelven hacia la reñida carrera por el trono del "mejor jugador de Asia", donde Salem Al-Dawsari entra en una feroz competencia con su compatriota Firas Al-Buraikan, estrella del Al-Ahli, y con el iraní Alireza Beiranvand, portero del Tractor; en una pugna de infarto que no admite conjeturas, entre la trayectoria de Salem que apuesta por su tercer balón, la contundencia de Al-Buraikan con los títulos continentales, y la proeza mundialista de Alireza. ¿Quién se hará con la corona en la esperada noche asiática?