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¡Guerra en el centro del campo! Pedri y Vitinha se preparan para una batalla épica por el balón en el duelo entre el PSG y un Barça en racha
Los motores del centro del campo analizan el gran duelo europeo que se avecina en París
El Paris Saint-Germain recibe al FC Barcelona en el Parque de los Príncipes en la tercera jornada de la Liga de Campeones de la UEFA. Ambos equipos llegan en un momento de forma extraordinario. El PSG, campeón de Europa, lleva 12 partidos continentales invicto, mientras que el Barcelona de Hansi Flick encadena 11 victorias en todas las competiciones y ha marcado 48 goles.
Vitinha y Pedri, motores del centro del campo de sus respectivos equipos, comparecieron ante los medios antes del partido y señalaron el control del balón como el factor decisivo.
Con ambos equipos decididos a presionar con intensidad y a mover el balón con fluidez, el Parque de los Príncipes será escenario de un apasionante duelo táctico.
- AFP
Pedri explica el impulso que supone Rodri y espera con ganas el duelo con Vitinha
El centrocampista del Barcelona Pedri elogió la presencia estabilizadora de Rodri en el centro del campo como pivote defensivo y explicó que le da libertad para atacar. «Rodri nos aporta mucho a la hora de contener y organizar el centro del campo», afirmó Pedri. «Su presencia me da más libertad para ir hacia delante porque sé que siempre estará ahí».
Pedri también elogió al portugués Vitinha: «Es un jugador que marca diferencias. Para mí, es uno de los mejores a la hora de crear juego y conservar el balón».
«Quien tenga el balón mañana marcará el rumbo del partido», subrayó el internacional español.
Vitinha descarta el temor a Yamal y detalla su plan de presión
El centrocampista del PSG Vitinha rechazó las insinuaciones de que el campeón de Francia tema a la joven promesa Lamine Yamal, aunque expresó un profundo respeto por el planteamiento del Barcelona. «¿Miedo? No. Es un gran jugador, uno de los mejores del mundo ahora mismo», señaló Vitinha. «Pero no se trata solo de él, el Barcelona es un equipo increíble».
«Tienen un centro del campo increíble y me gusta su estilo de juego», comentó Vitinha sobre el sistema táctico del Barcelona.
«A veces, la solución puede ser jugar un poco más atrás y, otras, un poco más arriba... Los espacios se irán abriendo a medida que avance el partido», añadió el futbolista portugués.
- PRESSE SPORTS
Los pesos pesados europeos buscan una victoria de autoridad en París
Con dos equipos que cuentan con un formidable potencial ofensivo y tienen claras sus ideas tácticas, el duelo del martes será una primera prueba para medir su dominio en Europa.
El PSG busca prolongar su racha de partidos invicto en casa, mientras que el Barcelona quiere poner fin a una serie de 17 encuentros europeos sin dejar la portería a cero.
El PSG recibe al Barcelona a las 20:00, hora de verano británica, en el Parque de los Príncipes, en un partido que apunta a decidirse en el centro del campo.
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