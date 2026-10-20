El Paris Saint-Germain recibe al FC Barcelona en el Parque de los Príncipes en la tercera jornada de la Liga de Campeones de la UEFA. Ambos equipos llegan en un momento de forma extraordinario. El PSG, campeón de Europa, lleva 12 partidos continentales invicto, mientras que el Barcelona de Hansi Flick encadena 11 victorias en todas las competiciones y ha marcado 48 goles.

Vitinha y Pedri, motores del centro del campo de sus respectivos equipos, comparecieron ante los medios antes del partido y señalaron el control del balón como el factor decisivo.

Con ambos equipos decididos a presionar con intensidad y a mover el balón con fluidez, el Parque de los Príncipes será escenario de un apasionante duelo táctico.