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¡Guerra de declaraciones! El Barcelona lleva a Florentino Pérez a los tribunales por las acusaciones sobre «títulos robados» y difamación en el caso Negreira
El Barcelona emprende acciones legales contra Pérez
La relación institucional entre los dos clubes más grandes de España ha tocado un nuevo mínimo después de que un tribunal de Madrid fijara una audiencia de conciliación entre el FC Barcelona y el presidente del Real Madrid, Florentino Perez. La reunión está prevista para el 25 de noviembre en los juzgados de Madrid, lo que supone un paso significativo en la demanda por difamación presentada por el conjunto azulgrana. El Barcelona exige una rectificación formal de Perez por unos comentarios que hizo durante una rueda de prensa en mayo, en la que lanzó un duro ataque contra la integridad del club en relación con la investigación en curso sobre Negreira.
El Barcelona presentará cargos penales por calumnias si Perez no acude a la audiencia o se niega a retractarse de sus afirmaciones sobre Negreira, lo que elevaría la tensión a nivel de directivas entre ambos rivales a su punto más alto en décadas.
- AFP
Las acusaciones del caso Negreira y el dosier de la UEFA
En el centro de la disputa están las extraordinarias afirmaciones de Perez sobre la «corrupción sistémica» que, en su opinión, ha definido el fútbol español durante las dos últimas décadas. El presidente del Real Madrid no se mordió la lengua al cargar contra el caso Negreira, y declaró: «La corrupción en el caso Negreira es sistémica. Es el mayor escándalo de la historia. Tener que oír al presidente del CTA decir que estas cosas deben olvidarse... ¿cómo se pueden olvidar? Los socios del Madrid están conmigo en mi guerra contra Negreira. El Real Madrid no es la única víctima: otros equipos también sufren, mientras que el Barça siempre es el beneficiario».
Llevando su ofensiva un paso más allá, Perez reveló que el Real Madrid está emprendiendo acciones legales concretas para implicar al organismo rector del fútbol europeo. «Estamos preparando un dosier de 500 páginas para enviarlo a la UEFA, y ya he hablado con ellos», advirtió el presidente del Real. «No hay precedentes de esto en el fútbol mundial. Veamos si la UEFA interviene por fin: no puede permitir que el fútbol europeo siga bajo la sombra de una corrupción que fue pagada durante más de 20 años».
La afirmación de Pérez sobre «títulos robados» desencadena acciones legales del Barcelona
Sin embargo, Pérez no se detuvo en acusaciones generales de corrupción, sino que intensificó su ataque al sugerir que al Real Madrid se le habían privado sistemáticamente de títulos nacionales. El presidente del Real Madrid vinculó directamente los pagos a Negreira con títulos perdidos sobre el terreno de juego, al afirmar con rotundidad: "Llevo aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Champions League y siete Ligas, que podrían ser 14 porque me han robado 7 Ligas".
Esta explosiva afirmación resultó ser la gota que colmó el vaso para la jerarquía del Camp Nou. Al interpretar las palabras de Pérez como una acusación inequívoca de robo y fraude, el Barcelona se movió con rapidez para buscar la intervención judicial con el fin de defender ante los tribunales su integridad deportiva, su historial y su palmarés.
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La feroz respuesta institucional del Barcelona
El vicepresidente del Barcelona, Rafael Yuste, condenó las declaraciones de Perez al considerarlas una maniobra para desestabilizar al equipo, y afirmó: «Ha recurrido a la infamia para desestabilizarnos. Nos veremos en los tribunales. El nombre del Barça, este escudo, no lo ensucia nadie. Ya nos encargaremos nosotros. Iremos a por ellos porque tenemos todo por ganar. Fue patético».
El club cumplió en junio y emitió un comunicado oficial: «Barcelona informa de que hoy se ha presentado la preceptiva demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por un delito de calumnias al amparo del artículo 205 del Código Penal contra el presidente del Real Madrid, Sr. Florentino Perez... El objetivo de esta demanda es que el Sr. Perez se retracte de ciertas manifestaciones que realizó a sabiendas de su falsedad... En el caso de que esta demanda no sea debidamente atendida, el FC Barcelona procederá a la presentación de la correspondiente querella criminal».
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