Mourinho dijo sobre Güler antes de la victoria de su equipo por 3-2 ante el Elche, el pasado martes: "La calidad de su juego es asombrosa. Su visión, la toma de decisiones, la creación de juego y la estabilidad que aporta al equipo".

Y añadió: "Quizás no quiero llegar al extremo de decir que es de la categoría más alta, pero sin duda puedo decir que es de categoría alta".

Güler sigue buscando su mejor posición, después de haber jugado en un rol más retrasado en el centro del campo, en la banda derecha y, por último, en la posición de creador de juego durante el enfrentamiento ante el Elche. Sin embargo, a diferencia de las temporadas anteriores, en las que se pedía a los centrocampistas del Real Madrid cubrir amplios espacios dentro del sistema 4-4-2 plano, ahora existe un lugar más natural en el once titular para un jugador que posee las cualidades técnicas de Güler.

El Real Madrid, bajo la dirección de Mourinho, ha defendido hasta ahora desde zonas más altas y de forma más compacta, reduciendo los espacios entre líneas y las distancias entre los jugadores en la fase defensiva.

El equipo se ha vuelto más cómodo sin balón, después de que su promedio de posesión fuera de tan solo el 54,5% durante sus seis partidos en LaLiga, y ya no depende siempre de las grandes capacidades físicas de Jude Bellingham y Federico Valverde para asegurar al equipo durante la pérdida del balón.

Eso significa que Güler ya no queda tan expuesto cuando el balón está en poder del rival, lo que permite que sus cualidades para enviar pases frontales decisivos afloren en cuanto su equipo recupera el balón.



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