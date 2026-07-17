Guardiola descarta volver a los banquillos y a la selección: «No siento la necesidad de volver a entrenar, quiero cuidar de mí mismo»

En una charla con la plataforma de criptomonedas OKX, Pep Guardiola habló de su futuro: «Mentalmente no me falta nada; empecé a entrenar a los 37 años y toda mi vida ha estado ligada al fútbol. Ahora quiero descubrir otras cosas y ser feliz lejos del fútbol. Me encanta mi trabajo, pero llega un momento en el que necesitas un respiro. Quizá un día me despierte y piense: “Vale, quiero volver a entrenar”; tengo que sentir que lo echo de menos y, ahora mismo, no lo siento».