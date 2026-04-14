Gwinn fue a por un rebote y Melanie Brunnthaler la derribó de forma desafortunada pero contundente a toda velocidad (28’). En el choque, Gwinn cayó sobre el césped con el hombro, sin frenar, y gritó inmediatamente de dolor. Brunnthaler vio la tarjeta amarilla tras la entrada.

Tras recibir atención médica, regresó al campo, pero pocos minutos después el seleccionador Christian Wück decidió reemplazarla.

Pudo mover hombro y brazo sin aparente dolor, así que deseó seguir, pero Wück, por precaución, la reemplazó por Carlotta Wamser. Gwinn se marchó al vestuario para someterse a más pruebas y descartar una luxación acromioclavicular o lesión en la clavícula.

«Aún no lo sé, la hemos sustituido por motivos de seguridad. Se le realizarán más pruebas y espero que no sea nada grave», explicó Wück en la ZDF tras el partido.