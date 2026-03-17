Gravina: «El ambiente que rodea a los árbitros es insoportable. ¿Open VAR? Se está instrumentalizando la transparencia, así no puede ser»

El tema arbitral es, sin duda, el más debatido del momento en la Serie A. Los errores se suceden y están condicionando el campeonato y los objetivos de los 20 equipos implicados, hasta tal punto que la Liga de la Serie A y el colectivo arbitral han acordado reunirse para mantener un diálogo abierto en los próximos días.

Sin embargo, quien ha tomado la palabra hoy en defensa del mundo arbitral ha sido la Federación Italiana de Fútbol, que, a través de su presidente, Gabriele Gravina, ha destacado el clima, casi de terror, en el que estos chicos se ven obligados a trabajar.

Hablando al margen de la rueda de prensa del Premio Bearzot, el número uno de la FIGC se ha mostrado incluso dispuesto a cancelar el formato OpenVar, que se emite en DAZN y en el que se transmiten los audios de la sala VAR y se comentan los errores cometidos en el campo.

Estas son sus palabras.