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Emanuele Tramacere

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Gravina: «El ambiente que rodea a los árbitros es insoportable. ¿Open VAR? Se está instrumentalizando la transparencia, así no puede ser»

El tema arbitral es, sin duda, el más debatido del momento en la Serie A. Los errores se suceden y están condicionando el campeonato y los objetivos de los 20 equipos implicados, hasta tal punto que la Liga de la Serie A y el colectivo arbitral han acordado reunirse para mantener un diálogo abierto en los próximos días. 

Sin embargo, quien ha tomado la palabra hoy en defensa del mundo arbitral ha sido la Federación Italiana de Fútbol, que, a través de su presidente, Gabriele Gravina, ha destacado el clima, casi de terror, en el que estos chicos se ven obligados a trabajar. 

Hablando al margen de la rueda de prensa del Premio Bearzot, el número uno de la FIGC se ha mostrado incluso dispuesto a cancelar el formato OpenVar, que se emite en DAZN y en el que se transmiten los audios de la sala VAR y se comentan los errores cometidos en el campo.

Estas son sus palabras.

  • «EL ERROR NO SE PUEDE BORRAR»

    «Si pensamos que en cada partido se pueden eliminar al 100 % los errores arbitrales, os digo hoy mismo que eso nunca será posible. Trabajamos para conseguir el mejor resultado posible. Si luego hay dos incidentes en veinte partidos, es algo normal, en comparación con los diez de hace unos años».
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  • «CLIMA INSOPORTABLE»

    «Creo que hay que replantearse algunos aspectos de nuestro comportamiento. Hoy se ha creado un ambiente que no podemos ignorar; hay un clima insoportable en la gestión de una fase delicada del campeonato italiano. Debemos recuperar la serenidad, y cada uno de nosotros debe aportar su granito de arena».

  • ¿SE HA CANCELADO EL OPEN VAR?

    «En cuanto al Open VAR, vamos a iniciar una reflexión: es evidente que nuestra disposición a una transparencia máxima ha sido instrumentalizada, por lo que tendremos que reflexionar de cara al próximo año junto con la AIA. El objetivo es mantener siempre un diálogo, pero sobre todo evitar cualquier forma de instrumentalización en sentido negativo. 

    Existe una relación de máxima colaboración con la AIA y estamos dialogando porque deseamos crear las condiciones ideales para que los árbitros se encuentren en la mejor posición para desempeñar su profesión de la mejor manera posible».

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