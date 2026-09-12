Granit Xhaka revela por qué rechazó un traspaso al Chelsea para quedarse en el Sunderland

En un verano en el que el Chelsea apostó con agresividad por la experiencia para equilibrar una plantilla joven, Xhaka surgió como una prioridad sorprendente para el club del oeste de Londres. El internacional suizo de 33 años, que ha disfrutado de un notable resurgir en su carrera desde que dejó el Arsenal, fue identificado por la cúpula del Chelsea como el encaje perfecto para la sala de máquinas de su centro del campo. Sin embargo, pese al prestigio asociado a un traspaso al Chelsea, Xhaka ha revelado ahora que su lealtad al proyecto en curso en el Sunderland pesó más que la tentación de regresar a la capital.

El interés del Chelsea no fue una simple consulta casual; el club presentó una oferta formal de 8 millones de libras por el veterano centrocampista, una propuesta que fue rechazada con rapidez y contundencia por la directiva del Sunderland. Tras el colapso de estas negociaciones, el Chelsea acabó dirigiendo su atención hacia otros objetivos y cerró los fichajes de Jordan Henderson, de 36 años, y Danny Welbeck, de 35, para cubrir su necesidad de liderazgo veterano.