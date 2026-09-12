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Sunderland v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

Granit Xhaka revela por qué rechazó un traspaso al Chelsea para quedarse en el Sunderland

G. Xhaka
Sunderland
Chelsea
Premier League

Granit Xhaka ha roto su silencio sobre el intento fallido del Chelsea de llevarlo a Stamford Bridge durante el mercado de fichajes de verano. El veterano centrocampista era un objetivo prioritario del Chelsea, que buscaba incorporar liderazgo veterano a su plantilla, pero el exjugador del Arsenal optó por quedarse en el Stadium of Light.

  • El atractivo de Stamford Bridge, rechazado

    En un verano en el que el Chelsea apostó con agresividad por la experiencia para equilibrar una plantilla joven, Xhaka surgió como una prioridad sorprendente para el club del oeste de Londres. El internacional suizo de 33 años, que ha disfrutado de un notable resurgir en su carrera desde que dejó el Arsenal, fue identificado por la cúpula del Chelsea como el encaje perfecto para la sala de máquinas de su centro del campo. Sin embargo, pese al prestigio asociado a un traspaso al Chelsea, Xhaka ha revelado ahora que su lealtad al proyecto en curso en el Sunderland pesó más que la tentación de regresar a la capital.

    El interés del Chelsea no fue una simple consulta casual; el club presentó una oferta formal de 8 millones de libras por el veterano centrocampista, una propuesta que fue rechazada con rapidez y contundencia por la directiva del Sunderland. Tras el colapso de estas negociaciones, el Chelsea acabó dirigiendo su atención hacia otros objetivos y cerró los fichajes de Jordan Henderson, de 36 años, y Danny Welbeck, de 35, para cubrir su necesidad de liderazgo veterano.

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    Compromiso con el proyecto del Sunderland

    El impacto de Xhaka en el Sunderland ha sido absolutamente transformador desde su llegada. Tras asumir el brazalete de capitán, lideró al equipo hasta una impresionante clasificación para la Europa League en su primera campaña, disputando 34 partidos de la Premier League y convirtiéndose en el corazón táctico del equipo. Su relación con los aficionados y con la directiva ha florecido, creando un vínculo que consideró demasiado valioso como para romperlo por un regreso a un rival tradicional del "Big Six".

    Al recordar el culebrón del verano durante una aparición en el Sports Agents Podcast, Xhaka ofreció una visión detallada de su proceso de pensamiento y de por qué sintió que debía quedarse en el Sunderland. El centrocampista subrayó que su llegada al club en 2025 se basó en un plan específico a largo plazo, y no en una etapa breve. "Cuando firmé el contrato aquí, había un plan entre bastidores, y el plan era seguir con este proyecto, creer en este proyecto y trabajar por este proyecto", explicó Xhaka.

  • Asuntos pendientes en Wearside

    La clave de la decisión de Xhaka radica en la convicción de que aún no ha alcanzado el techo de lo que puede lograr con el Sunderland. Con dos años restantes en su contrato actual, el centrocampista está plenamente centrado en la próxima aventura europea del club y en su progresión a nivel nacional. Reveló que una conversación clave con la propiedad del club ayudó a reforzar su postura durante el periodo de intensa especulación.

    "Cuando hablé con el propietario del Sunderland, le dije desde el principio que no tengo la sensación de que este proyecto haya terminado todavía, y esa es mi motivación", afirmó Xhaka con firmeza.

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    Las noches europeas y las ambiciones de futuro

    El Sunderland se prepara ahora para una histórica campaña en la Europa League, un camino que comienza con un choque en casa contra el AZ Alkmaar. Este escaparate continental fue un factor importante en el deseo de Xhaka de quedarse, ya que busca liderar al Sunderland ante equipos como el Lech Poznan, el Dinamo Zagreb y el Anderlecht en la fase de liga. «Quiero disfrutar del fútbol europeo con este club y con la afición, y ojalá podamos conseguir más después de esta temporada», conluyó.

    Sin embargo, antes de comenzar su campaña europea, el Sunderland se enfrentará primero al Arsenal en la Premier League el sábado.

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