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Oliver Maywurm

Traducido por

¡Granit Xhaka prefiere que sus acciones hablen tras su arrebato de ira! El «comodín milagroso» Johan Manzambi da la vuelta a las duras críticas de su capitán en el Mundial

World Cup
FEATURES
Switzerland vs Bosnia and Herzegovina
Switzerland
Bosnia and Herzegovina
G. Xhaka
J. Manzambi
R. Vargas

Granit Xhaka no solo critica; también actúa. En los últimos minutos, Johan Manzambi brilló. Tres detalles destacaron.

Tras una espectacular fase final, Suiza venció 4-1 (0-0) a Bosnia y Herzegovina en su segundo partido del grupo del Mundial 2026.

Los suizos sufrieron hasta el final, pero los ingresos de Rubén Vargas y un desatado Johan Manzambi sentenciaron el encuentro y acercan al favorito del grupo a la fase eliminatoria.

Aquí puedes leer la crónica del partido.

  • Granit Xhakagetty

    Granit Xhaka, el principal crítico, deja que sus acciones hablen por sí solas

    Tras el decepcionante 1-1 ante Catar en el debut mundialista, el capitán suizo se autocriticó y cuestionó al equipo. Pero, según el periódico suizo Blick, sus palabras molestaron a sus compañeros. Según el reportaje, su estilo de liderazgo generó «demasiada negatividad que afecta al ambiente del equipo», además de un «ambiente tóxico» y jugadores intimidados.

    Así, en el segundo duelo de grupo ante Bosnia-Herzegovina —que ganó relevancia tras la inesperada pérdida de puntos frente a Catar—, todos los ojos apuntaban a Xhaka. Y respondió. «Se nota que quiere predicar con el ejemplo», elogió el experto de MagentaTV Thomas Müller al descanso.

    Xhaka fue el eje del juego suizo: recibió y distribuyó el balón con precisión y timing perfecto. Sobre el césped no se notó ninguna desavenencia con sus compañeros.

    Tras el partido, Xhaka lo negó: «Siempre hay revuelo a mi alrededor; yo lo provoqué un poco, pero quizá también podrían estar orgullosos de un jugador con tantos partidos con la selección». Pero a mí me vale, para mí lo que cuenta es lo que pasa en el campo: que el equipo me respalde, que el entrenador me respalde».

    En la segunda parte, aunque a ratos perdió protagonismo, dio un pase profundo que acabó en el tercer gol y marcó el penalti que sentenció el marcador. Así, las críticas tras el duelo con Catar se transformaron en elogios, algo muy positivo para Suiza.

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  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La crítica de Xhaka, pero al revés: Yakin asegura la victoria, Manzambi y Vargas rematan la faena

    Xhaka, en sus declaraciones tras el partido contra Catar, criticó indirectamente a los jugadores que entraron desde el banquillo: «También tiene que ver con la disciplina. Si un entrenador mete a un jugador y este intenta hacerlo todo por su cuenta, la cosa se complica”, criticó el mediocampista de 33 años por la falta de respeto a las posiciones, refiriéndose a los que entraron en la segunda parte. “Ya no jugábamos en las mismas posiciones que en la primera parte. Cada uno se fue un poco por ahí”, añadió Xhaka.

    Entre los cambios estuvo Johan Manzambi, del SC Friburgo, quien ya había ingresado ante Catar. El seleccionador suizo, Murat Yakin, volvió a confiar en la revelación de la Bundesliga y lo lanzó contra Bosnia en el 72’ (en lugar del 66’). Y Manzambi decidió el partido.

    En su primera acción, el mediocampista inició el ataque decisivo: un centro de Rubén Vargas, que había ingresado con él, llegó al área tras varios rebotes y volvió a Manzambi. El jugador del Friburgo remató de volea a la red; el portero bosnio, Nikola Vasilj, apenas rozó el balón, impotente ante la potencia del disparo.

    A partir de ahí, Manzambi dominó el último cuarto de hora. Su pase dejó a Embolo frente a Muharemovic, quien derribó al delantero y vio la roja (80’). Todos los ataques suizos pasaban por el extremo, también en la acción del segundo tanto. El goleador fue el otro suplente, Vargas, que en el 90 sirvió la asistencia para el 3-0. Después llegó el 4-0, obra de Manzambi. Una carta de presentación inmejorable para aspirar a un puesto en el once.

  • Un cambio táctico del seleccionador de Bosnia, Barbarez, complicó mucho las cosas a Suiza durante mucho tiempo

    Bosnia-Herzegovina mostró pasión desde el primer minuto, pero sufrió por la banda derecha en los primeros compases. El técnico, Sergej Barbarez, aprovechó el descanso para hidratarse y modificó la táctica.

    Tras iniciar con 4-4-2, pasaron a 5-3-2. Sead Kolasinac se recostó al centro desde la izquierda y formó una línea de tres con Nikola Katic y Tarik Muharemovic, que contuvieron a Breel Embolo. Amar Memic retrocedió desde el centro del campo para actuar como lateral izquierdo, mientras que en la derecha se situó Amar Dedic.

    Aunque Suiza había dominado los primeros veinte minutos, Bosnia se sintió más cómoda y complicó al favorito.

    Sin embargo, tras la segunda pausa de hidratación, el partido se complicó para Bosnia. La imprevisibilidad del suplente Manzambi complicó a los bosnios, incluso en el 5-3-2. La expulsión de Muharemovic en el 80’ llevó el caos.

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    Suiza - Bosnia y Herzegovina 4-1 (0-0): datos del partido


    Partido

    Suiza contra Bosnia y Herzegovina

    Resultado

    4-1 (0-0)

    Goles

    1-0 Manzambi (74'), 2-0 Vargas (84'), 3-0 Manzambi (90'), 3-1 Mahmic (90'+3), 4-1 Xhaka (90'+8, penalti)

    Competición

    Copa Mundial 2026, fase de grupos, 2.ª jornada

    Estadio:

    Los Ángeles (EE. UU.)

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