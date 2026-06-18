¡Granit Xhaka prefiere que sus acciones hablen tras su arrebato de ira! El «comodín milagroso» Johan Manzambi da la vuelta a las duras críticas de su capitán en el Mundial

Tras el decepcionante 1-1 ante Catar en el debut mundialista, el capitán suizo se autocriticó y cuestionó al equipo. Pero, según el periódico suizo Blick, sus palabras molestaron a sus compañeros. Según el reportaje, su estilo de liderazgo generó «demasiada negatividad que afecta al ambiente del equipo», además de un «ambiente tóxico» y jugadores intimidados.

Así, en el segundo duelo de grupo ante Bosnia-Herzegovina —que ganó relevancia tras la inesperada pérdida de puntos frente a Catar—, todos los ojos apuntaban a Xhaka. Y respondió. «Se nota que quiere predicar con el ejemplo», elogió el experto de MagentaTV Thomas Müller al descanso.

Xhaka fue el eje del juego suizo: recibió y distribuyó el balón con precisión y timing perfecto. Sobre el césped no se notó ninguna desavenencia con sus compañeros.

Tras el partido, Xhaka lo negó: «Siempre hay revuelo a mi alrededor; yo lo provoqué un poco, pero quizá también podrían estar orgullosos de un jugador con tantos partidos con la selección». Pero a mí me vale, para mí lo que cuenta es lo que pasa en el campo: que el equipo me respalde, que el entrenador me respalde».

En la segunda parte, aunque a ratos perdió protagonismo, dio un pase profundo que acabó en el tercer gol y marcó el penalti que sentenció el marcador. Así, las críticas tras el duelo con Catar se transformaron en elogios, algo muy positivo para Suiza.