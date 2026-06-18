¡Granit Xhaka prefiere que sus acciones hablen tras su arrebato de ira! El «comodín milagroso» Johan Manzambi da la vuelta a las duras críticas de su capitán en el Mundial

Xhaka, en sus declaraciones tras el partido contra Catar, criticó indirectamente a los jugadores que entraron desde el banquillo: «También tiene que ver con la disciplina. Si un entrenador mete a un jugador y este intenta hacerlo todo por su cuenta, la cosa se complica”, criticó el mediocampista de 33 años por la falta de respeto a las posiciones, refiriéndose a los que entraron en la segunda parte. “Ya no jugábamos en las mismas posiciones que en la primera parte. Cada uno se fue un poco por ahí”, añadió Xhaka.
Entre los cambios estuvo Johan Manzambi, del SC Friburgo, quien ya había ingresado ante Catar. El seleccionador suizo, Murat Yakin, volvió a confiar en la revelación de la Bundesliga y lo lanzó contra Bosnia en el 72’ (en lugar del 66’). Y Manzambi decidió el partido.
En su primera acción, el mediocampista inició el ataque decisivo: un centro de Rubén Vargas, que había ingresado con él, llegó al área tras varios rebotes y volvió a Manzambi. El jugador del Friburgo remató de volea a la red; el portero bosnio, Nikola Vasilj, apenas rozó el balón, impotente ante la potencia del disparo.
A partir de ahí, Manzambi dominó el último cuarto de hora. Su pase dejó a Embolo frente a Muharemovic, quien derribó al delantero y vio la roja (80’). Todos los ataques suizos pasaban por el extremo, también en la acción del segundo tanto. El goleador fue el otro suplente, Vargas, que en el 90 sirvió la asistencia para el 3-0. Después llegó el 4-0, obra de Manzambi. Una carta de presentación inmejorable para aspirar a un puesto en el once.