El exguardameta de Italia Dino Zoff rindió homenaje a su legendario compatriota. El campeón del mundo destacó el enorme impacto de Baresi tanto dentro como fuera del campo.

"Es un momento de gran tristeza por el fallecimiento de una persona extraordinaria, un futbolista". Zoff recuerda a Baresi. "Franco era una buena persona y un campeón dentro y fuera del campo. Es realmente una pérdida muy dura para su familia, para los aficionados y para el fútbol italiano. Como jugador, ganó a todos los niveles, copas, títulos de liga y con la selección nacional, todo ello con mucho mérito. La pérdida de Franco es una pérdida para todo el deporte italiano".