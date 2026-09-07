Neville no se ha mordido la lengua en su valoración del último tropiezo del Manchester United y ha advertido a Carrick de que corre el riesgo de repetir los mismos errores que les costaron el puesto a Erik ten Hag y Ruben Amorim.

El United parecía encaminarse con comodidad hacia los tres puntos en el Hill Dickinson Stadium antes de que una reacción final del Everton acabara provocando un empate en el minuto 96 de Ainsley Maitland-Niles. El resultado deja al United con solo cuatro puntos en sus tres primeros partidos de la Premier League, lo que ha generado una preocupación temprana por la capacidad del equipo para cerrar los encuentros bajo presión.

En declaraciones en el Gary Neville Podcast, el ex capitán del club señaló la falta de contundencia como una de las principales preocupaciones. "Los equipos creen que tienen opciones contra ellos", explicó Neville. "Me pareció que estaban un poco confiados y lo estaba diciendo después del primer gol, les faltó ese instinto asesino antes de ese periodo en el que el Everton empató y luego reaccionan otra vez.



