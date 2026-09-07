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«¡Gran temor!» - Gary Neville advierte a Michael Carrick de que no repita el mayor error del Manchester United tras el desplome ante el Everton
Neville carga contra la complacencia defensiva
Neville no se ha mordido la lengua en su valoración del último tropiezo del Manchester United y ha advertido a Carrick de que corre el riesgo de repetir los mismos errores que les costaron el puesto a Erik ten Hag y Ruben Amorim.
El United parecía encaminarse con comodidad hacia los tres puntos en el Hill Dickinson Stadium antes de que una reacción final del Everton acabara provocando un empate en el minuto 96 de Ainsley Maitland-Niles. El resultado deja al United con solo cuatro puntos en sus tres primeros partidos de la Premier League, lo que ha generado una preocupación temprana por la capacidad del equipo para cerrar los encuentros bajo presión.
En declaraciones en el Gary Neville Podcast, el ex capitán del club señaló la falta de contundencia como una de las principales preocupaciones. "Los equipos creen que tienen opciones contra ellos", explicó Neville. "Me pareció que estaban un poco confiados y lo estaba diciendo después del primer gol, les faltó ese instinto asesino antes de ese periodo en el que el Everton empató y luego reaccionan otra vez.
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Cambios tácticos bajo fuego
Uno de los aspectos más controvertidos de la tarde fue la decisión de Carrick de reordenar su línea defensiva en los compases finales del partido. Neville se mostró especialmente desconcertado por la retirada de defensas clave, una medida que, en su opinión, invitó a una presión innecesaria sobre un equipo que ya tenía problemas de estabilidad.
Neville expresó su preocupación por las sustituciones de Luke Shaw y Diogo Dalot, y comparó la decisión con los frecuentes retoques defensivos vistos bajo etapas anteriores. «No creo que eso vaya a desaparecer y ese es mi gran temor», añadió Neville.
«Creo que encajar goles les va a perseguir y les va a pasar factura en el camino, y no sé cómo lo afronta Michael porque tiene a su mejor línea de cuatro defensas sobre el campo. No sé por qué Shaw se fue con cinco minutos por jugar, esperemos que no esté lesionado».
Carrick responde a los problemas defensivos
Carrick mantuvo la compostura en su análisis posterior al partido, pero no rehuyó los problemas evidentes en defensa. Aunque elogió la calidad de los goles del Everton, admitió que su equipo debe mejorar la gestión de los partidos.
Al reflexionar sobre el rendimiento defensivo, Carrick admitió: "Obviamente, no podemos ignorarlo. Necesitamos encajar menos goles para tener más opciones de ganar partidos. Sin duda lo analizaremos y seguiremos mejorando. Está claro que hay cosas en las que tenemos que mejorar como equipo".
Añadió: "Han sido realmente dos disparos lejanos, dos disparos realmente muy buenos desde su punto de vista. A veces entran por la escuadra y, la mayoría de las veces, probablemente no. Sí, sin duda, lo es [sobre encajar tarde]".
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La lesión de Rashford agrava el quebradero de cabeza del Manchester United
Más allá de las preocupaciones tácticas planteadas por Neville, en el United también están pendientes del estado físico de Marcus Rashford. El delantero fue sustituido durante la segunda parte, una decisión que Carrick confirmó más tarde que se debió a un problema físico. Rashford se había mostrado incisivo en la banda izquierda, asociándose con eficacia con Shaw antes de su prematura salida.
Al ofrecer una actualización sobre el estado del delantero, Carrick dijo: "Sintió una pequeña molestia, así que tuvimos que cambiarlo. Tuvimos buenas conexiones prácticamente por todo el campo en distintos momentos del partido, y Marcus y Shaw han jugado juntos durante mucho tiempo y se entienden bien. Y se puede ver, parecen realmente peligrosos por ese lado, y obviamente aún queda más por llegar".
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