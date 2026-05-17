¿«Gran secreto» o «aburrimiento»? Un experto en lenguaje corporal analiza el futuro de Pep Guardiola en el Manchester City tras marcharse del entrenador catalán de la entrevista posterior al partido

El experto en lenguaje corporal Darren Stanton afirma que el entrenador del City no muestra señales de irse del Etihad Stadium. A pesar de los rumores, su actitud indica que seguirá en la Premier League. «Pep Guardiola ha venido para quedarse», dijo Stanton a OLBG. «Se ha especulado mucho con que podría dar un paso atrás este verano, pero todo lo que vemos de él ahora sugiere que, de hecho, ha encontrado una nueva pasión por su trabajo».

Creo que fue sincero al decir que le queda un año de contrato y piensa cumplirlo. No muestra parpadeo excesivo. No hay señales fisiológicas de estrés, mantiene buen contacto visual y su gestual confirma sus palabras. Parece feliz de verdad. Las microexpresiones de la última semana muestran alegría, incluso antes de que el City levantara el trofeo ante el Chelsea. Creo que busca reinventarse a sí mismo y al equipo», concluyó Stanton.



