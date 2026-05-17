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¿«Gran secreto» o «aburrimiento»? Un experto en lenguaje corporal analiza el futuro de Pep Guardiola en el Manchester City tras marcharse del entrenador catalán de la entrevista posterior al partido
Analizando los indicios de una nueva pasión
El experto en lenguaje corporal Darren Stanton afirma que el entrenador del City no muestra señales de irse del Etihad Stadium. A pesar de los rumores, su actitud indica que seguirá en la Premier League. «Pep Guardiola ha venido para quedarse», dijo Stanton a OLBG. «Se ha especulado mucho con que podría dar un paso atrás este verano, pero todo lo que vemos de él ahora sugiere que, de hecho, ha encontrado una nueva pasión por su trabajo».
Creo que fue sincero al decir que le queda un año de contrato y piensa cumplirlo. No muestra parpadeo excesivo. No hay señales fisiológicas de estrés, mantiene buen contacto visual y su gestual confirma sus palabras. Parece feliz de verdad. Las microexpresiones de la última semana muestran alegría, incluso antes de que el City levantara el trofeo ante el Chelsea. Creo que busca reinventarse a sí mismo y al equipo», concluyó Stanton.
- AFP
La verdad detrás de la salida del campo en Wembley
Las especulaciones crecieron tras la final de la FA Cup, cuando Guardiola se mostró evasivo al hablar de su futuro, lo que algunos interpretaron como una despedida. Sin embargo, Stanton no lo ve así: cree que el técnico recortó una entrevista por frustración ante preguntas repetidas, no por ocultar una salida.
«No creo que esta vaya a ser su despedida, que se vaya por todo lo alto. Veríamos muchas más muestras de emoción que contradijeran lo que dice, y no vemos eso», añadió Stanton. «No detecto señales de engaño ni inconsistencias en su comportamiento que apunten a que haya algo más. Por lo que yo veo, no hay indicios de que esté guardando algún gran secreto sobre su futuro. Simplemente está harto de hablar del tema. Por eso se marchó rápido cuando Laura Woods le preguntó en TNT Sports».
¿Se avecina una renovación de contrato?
Los expertos aseguran que las respuestas espontáneas de Guardiola coinciden con su postura pública. No ven señales psicológicas de que el exentrenador del Barcelona oculte algo. Al contrario, parece relajado y sin la tensión habitual de un técnico al límite en un club de alta presión.
«Es coherente incluso en sus respuestas espontáneas. No creo que tenga algún anuncio impactante, al menos no desde un punto de vista psicológico que contradiga lo que nos está diciendo», continuó Stanton. «Parece relajado y libre de estrés, y creo que se encuentra en un lugar genuinamente feliz, así que creo que, como mínimo, cumplirá su contrato. Quizá luego busque nuevos retos, pero tampoco me sorprendería que el famoso vídeo, que muchos dan por despedida, acabe siendo el anuncio de una prórroga de su contrato en el City».
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El triplete nacional sigue siendo el objetivo principal
Pese a la atención constante de los expertos, Guardiola se mantiene enfocado en el campo. El Manchester City ya ganó la Carabao Cup y la FA Cup y ahora busca el título de la Premier League para arrebatarle el trono al Arsenal en las últimas jornadas. La victoria en Wembley mantiene vivo el sueño del triplete nacional y muestra que el plantel sigue hambriento bajo su mando.
Aún debe trabajar para destronar a los Gunners de Mikel Arteta, pero con dos títulos en la mano la dinámica favorece a la mitad azul de Mánchester. Aunque no se sabe si habrá pronto renovación, su lenguaje corporal indica que la era Guardiola sigue viva.