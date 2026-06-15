¡Gran revuelo en el Mundial por un «símbolo neonazi de extrema derecha»! Graves acusaciones contra el árbitro en el partido de la selección alemana contra Curazao

Instantes antes del partido inaugural de Alemania contra Curazao, la dirección del torneo conectó con la sala del VAR en Dallas para presentar a los árbitros asistentes de vídeo. Evans, uno de ellos, hizo un gesto con los dedos en el muslo que, en un principio, parecía inofensivo: formó un círculo con el pulgar y el índice, con el resto de los dedos extendidos y el brazo relajado.

Poco después, en X ya circulaban capturas que preguntaban: ¿acaba de mostrar Evans el símbolo del «poder blanco»?

Con tres dedos extendidos se forma una W y, con el pulgar y el índice, una P; así nace un símbolo de la extrema derecha. Sin embargo, el círculo con pulgar e índice suele usarse también como señal de “okay” en buceo y otros contextos. ¿O tal vez Evans solo bromeaba con el “Circle Game”?

En él se crea un círculo con el pulgar y el índice; luego se busca que alguien mire a través de él, y si lo hace, la regla permite golpearle suavemente el brazo.