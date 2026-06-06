El Arsenal es el único club que ha presentado una oferta concreta por el delantero del Atlético Álvarez este verano. Sin embargo, según Pedro Fullana en SER Deportivos, el delantero de 26 años no quiere fichar por el Emirates Stadium porque no le gusta Londres. Como el interés económico del Barcelona está paralizado, el campeón del mundo prefiere quedarse en España con Diego Simeone antes que forzar su salida.