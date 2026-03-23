Gran punto débil del FC Barcelona: ¿aprovechará Hansi Flick la oportunidad en la Bundesliga?

Según informa el diario «Sport», Alejandro Grimaldo, del Bayer Leverkusen, sería uno de los principales objetivos del director deportivo del FC Barcelona, Deco.
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No es la primera vez que se habla del lateral izquierdo en el líder de la liga española. Aunque Grimaldo tiene contrato con el Werkself hasta 2027, al parecer su contrato incluye una cláusula de rescisión que solo es válida para clubes españoles. Según esta, podría regresar a su país natal por unos 20 millones de euros, mientras que el FC Bayern de Múnich, que también se considera interesado, probablemente tendría que pagar más.
Según el último informe, el Barça ve una necesidad urgente de reforzar el lateral izquierdo. Alejandro Balde se enfrenta una y otra vez a problemas de lesiones y Joao Cancelo, su sustituto en los últimos partidos, no siempre ha convencido del todo.
Aunque Cancelo era la opción preferida del entrenador Hansi Flick en invierno, solo está cedido por el Al-Hilal. Su futuro a largo plazo es incierto.
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Grimaldo se formó en La Masía
Dado que Grimaldo había dejado claro recientemente que no quería renovar su contrato en Alemania, el Barça espera poder fichar al jugador de 30 años, en estas circunstancias, por tan solo 15 millones de euros. Debido a su avanzada edad futbolística, los catalanes parecen apostar por no tener que rascarse demasiado el bolsillo en cuanto al salario.
Sobre todo porque el propio Grimaldo ha calificado de «objetivo» poder jugar algún día en el FC Barcelona. «Crecí en La Masía. Es (el Barcelona, nota de la redacción) el club en el que maduré como jugador y como persona. Es el club en el que ya de niño quería jugar», declaró hace aproximadamente un año en una entrevista con el periódico catalánEl Periódico.
El valenciano de nacimiento pasó ocho años en La Masía, la cantera del Barça, antes de fichar por el Benfica de Lisboa a los 20 años. Allí jugó de 2016 a 2023, y desde entonces Grimaldo milita en el Leverkusen.
En 137 partidos oficiales, ha marcado hasta ahora 28 goles y ha dado 44 asistencias con el Werkself. En la temporada del doblete 2023/2024, este técnico de gran talento fue una pieza fundamental del equipo del entonces exitoso entrenador Xabi Alonso.
Alejandro Grimaldo: sus estadísticas en la temporada 2025/2026
Partidos 38 Minutos jugados 3.318 Goles 12 Asistencias 11 Tarjetas amarillas 7 Tarjetas rojas -