¿Gran preocupación en el Real Madrid? Al equipo blanco le espera una pesadilla contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones

El tema de las sanciones por tarjetas amarillas en los cuartos de final ya había preocupado mucho al FC Bayern. Joshua Kimmich, Michael Olise y Dayot Upamecano ya sumaban dos amonestaciones antes del partido de ida de los octavos de final en Bérgamo. Cuando el partido se decantó claramente a favor del campeón récord y el marcador llegó a reflejar una ventaja de 6-0, al menos Kimmich y Olise reaccionaron y se ganaron una suspensión para el partido de vuelta por perder tiempo.

Una circunstancia que, al menos entre la opinión pública alemana, fue objeto de un acalorado debate. Dado que se atribuyó a Kimmich y Olise una actuación deliberada, no fueron pocos los que vaticinaron que esto podría tener consecuencias y que los dos jugadores clave podrían ser sancionados no con uno, sino con dos partidos.

Como precedente sirvió la sanción de dos partidos impuesta por la UEFA en 2019 a Sergio Ramos tras el partido de ida de octavos de final del Real Madrid contra el Ajax de Ámsterdam (2-1). Este admitió abiertamente en una entrevista tras el partido que había recibido la tarjeta amarilla a propósito. «No es que subestime al rival, pero a veces hay que tomar estas decisiones y eso es lo que hice», dijo Ramos en aquel momento.

Kimmich, Olise y todos los protagonistas del Bayern a los que se les preguntó posteriormente sobre el incidente se comportaron con más sensatez al respecto. Mientras que Olise se mostró, como de costumbre, bastante taciturno tras el partido de ida en Bérgamo, Kimmich ofreció, al menos en lo que respecta a su tarjeta amarilla, una explicación que la UEFA consideró aparentemente comprensible, por lo que no se iniciaron más investigaciones contra ninguno de los dos jugadores del Bayern.

En todas las entrevistas televisivas y en la zona mixta, señaló que no tenía ningún compañero al que pasar el balón al ejecutar un tiro libre en su propio campo y que no quería jugar hacia la presión del rival. Además, en realidad estaba molesto por la amonestación, porque es un tipo de jugador que quiere «marcar la diferencia en cada partido».