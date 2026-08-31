Tras debutar con el primer equipo del City en noviembre de 2017, Foden ha formado parte de la dinámica del primer equipo en el Etihad Stadium durante cerca de nueve años. Suma 372 apariciones con el City, con 110 goles y 20 títulos conquistados, incluidos seis títulos de la Premier League y la Champions League.

Cuando irrumpió, estaba considerado como una de las mayores promesas que había dado el fútbol inglés desde la leyenda del Manchester United y de Inglaterra Wayne Rooney. El jugador de Stockport era otro talento mercurial que llevó al fútbol profesional el descaro forjado en las calles.

Foden brilló durante un tiempo a las órdenes del técnico catalán Guardiola, marcando 27 goles en la temporada 2023-24, pero su rendimiento ha bajado ligeramente en los últimos años, lo que llevó a que el dos veces ganador del premio PFA al Jugador Joven del Año se quedara fuera de la convocatoria de Thomas Tuchel para el Mundial de 2026.

Un verano que empezó de forma decepcionante le ha traído un nuevo contrato en Mánchester y un papel protagonista a las órdenes del técnico italiano Maresca, un entrenador que le conoce bien por una etapa anterior en el Etihad como asistente de Guardiola.