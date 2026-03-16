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Gran noticia para el Real Madrid: Kylian Mbappé y Jude Bellingham vuelven a la convocatoria para el partido de la Liga de Campeones contra el Manchester City
Se confirman los fichajes estrella
El club confirmó la noticia en las redes sociales, publicando la convocatoria para el partido, en la que figuran tanto Mbappé como Bellingham, además del reincorporado Álvaro Carreras. Aunque los blancos cuentan con una cómoda ventaja de 3-0 gracias al hat-trick de Federico Valverde en el partido de ida, Álvaro Arbeloa se sentirá aliviado al poder volver a contar con varios de sus jugadores clave.
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Bellingham vuelve a su tierra natal
De hecho, Bellingham también ha sido incluido de forma urgente en la convocatoria para el desplazamiento a Mánchester. El internacional inglés llevaba fuera de juego desde principios de febrero por un problema en el muslo y, en un principio, se esperaba que permaneciera en la enfermería al menos una semana más. Sin embargo, su recuperación se ha acelerado, lo que le ha permitido regresar a suelo inglés antes de lo previsto. Carreras, por su parte, aporta una estabilidad defensiva muy necesaria y es probable que entre en el once inicial en sustitución de Fran García.
Se avecina una gran polémica entre el club y la selección
A pesar de las buenas noticias, el regreso de Mbappé se produce en medio de una disputa que se está gestando entre el club, la Federación Francesa de Fútbol y los gigantes del sector comercial. Según algunas informaciones, Nike y las presiones comerciales están impulsando el deseo de que el delantero participe en los próximos amistosos internacionales que se disputarán en Estados Unidos. Es comprensible que el Madrid se muestre reacio a arriesgar a su estrella tan poco tiempo después de su baja por lesión de rodilla, pero la normativa de la FIFA les impide bloquear su convocatoria si juega contra el City.
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El Madrid, con toda su plantilla al completo, mientras los hombres de Arbeloa buscan silenciar el Etihad
Aún no está claro si Mbappé y Bellingham están lo suficientemente en forma como para ser titulares, pero lo más probable es que ambos empiecen en el banquillo en el Etihad Stadium, listos para saltar al campo si el City amenaza con remontar de forma espectacular. Por ahora, la mera presencia de ambos en la convocatoria sirve de advertencia al resto de Europa de que el equipo con más títulos de la Liga de Campeones ha recuperado toda su fuerza y está listo para dar guerra en las últimas rondas de la máxima competición europea.
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