Gran noticia para el Barcelona: Gavi regresa tras una dura baja de seis meses por lesión

El regreso de Gavi no podría haber llegado en mejor momento para el entrenador Flick, que afronta una exigente fase final de la temporada. Con Frenkie de Jong actualmente de baja por lesión, la disponibilidad del temperamental centrocampista aporta una profundidad e intensidad muy necesarias al centro del campo del Barcelona.

El club ha sido prudente con la reincorporación de Gavi, permitiéndole entrenar con el grupo principal durante varias semanas antes de darle el visto bueno definitivo. Ya había comenzado a viajar con sus compañeros para los recientes partidos de alto nivel contra el Athletic de Bilbao y el Newcastle United, actuando como animador desde la banda mientras recuperaba su forma física, y ahora está listo para volver a jugar.