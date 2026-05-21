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Gran noticia para el Arsenal: un jugador clave vuelve a los entrenamientos de cara a la final de la Liga de Campeones
Merino vuelve a los campos de entrenamiento de London Colney
Los Gunners se preparan para un final de temporada clave y la vuelta de Merino al entrenamiento inyecta optimismo. El centrocampista de 29 años lleva tres meses de baja por una fractura en el pie que le impidió disputar la recta final en la que el Arsenal conquistó su primer título de la Premier League en 22 años.
El jueves se le vio realizando ejercicios ligeros junto a Arteta y al segundo entrenador, Albert Stuivenberg, aparte del grupo principal. Aunque la sesión se diseñó para facilitar su reincorporación, se espera que el centrocampista se una a sus compañeros en el entrenamiento con contacto el viernes, mientras la plantilla se prepara para su último partido de Liga contra el Crystal Palace y para la gran cita europea posterior.
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Arteta confirma que la recuperación avanza satisfactoriamente
Arteta se mostró optimista sobre la recuperación de Merino y confirmó que el centrocampista se unirá al grupo mañana tras un entrenamiento ligero hoy. La reincorporación gradual busca tenerlo listo para la final contra el París Saint-Germain.
Arteta confirmó: «Mikel se unirá al grupo mañana; hoy hizo una sesión ligera». Su regreso tranquiliza a la afición, ya que el centrocampista sumó seis goles y tres asistencias antes de lesionarse en febrero.
El centrocampista habla sobre su estado físico
Merino ha dejado claro que está listo para volver. Feliz de haber superado la rehabilitación, el exjugador de la Real Sociedad quiere dejar huella cuanto antes.
En declaraciones a la prensa española, según Marca, Merino afirmó: «Me siento genial. Ha sido una semana y un mes espectaculares para mí y para el club; las cosas no podrían ir mejor. Esta es la primera sesión oficial con cámaras, pero he estado entrenando muy duro por mi cuenta y también con el equipo. Me siento bien, fuerte. Durante mi ausencia trabajé para volver en la mejor forma. La lesión en el pie ya quedó atrás y ahora estoy en plena forma física».
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Superar la «prueba de fuego»
Volver tras una fractura de pie supone superar una barrera mental tan exigente como la física, pero Merino asegura no tener dudas sobre su estado. Tras celebrar el título de la Premier League, considera superada la prueba definitiva de su recuperación.
Tras las celebraciones del título, afirmó: «Me sentí parte de la victoria. Si mi pie aguantó esos saltos, aguantará cualquier cosa. Me siento cómodo con el balón y físicamente estoy bien. Mi pie responde bien y ya no lo pienso». Con la entrega del trofeo de la Premier League en Selhurst Park próxima, su regreso asegura que el Arsenal llegue a los dos últimos partidos con casi toda la plantilla.