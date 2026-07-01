Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

¡Gran noticia para Brasil: Raphinha vuelve a entrenar antes de los octavos del Mundial contra Noruega!

Raphinha
Brazil
Noruega
World Cup

Brasil ha recibido un impulso en su preparación física para los octavos de final contra Noruega, tras el regreso de Raphinha al terreno de juego. El extremo del Barcelona avanzó en su recuperación el martes, lo que alivió a Carlo Ancelotti ante las lesiones en la plantilla.

  • Avances significativos en Nueva Jersey

    La vuelta de Raphinha a los entrenamientos refuerza la preparación de Brasil para los octavos de final. El delantero del Barcelona completó este martes su primera sesión individual en Nueva Jersey, un paso clave en su recuperación de la lesión en el muslo derecho que lo marginó en la fase de grupos.

    El jugador, de 29 años, trabaja con el cuerpo médico de la Seleção para superar el problema muscular. Mientras el resto del plantel descansaba hasta el miércoles por la tarde, Raphinha se quedó en la concentración para seguir su programa de rehabilitación, decidido a llegar en óptimas condiciones a la fase decisiva del torneo.

    • Anuncios
  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La prudencia sigue siendo fundamental para Ancelotti

    Aunque las imágenes de Raphinha entrenando con el balón son positivas, el cuerpo técnico brasileño prefiere esperar. Como Lucas Paquetá sigue en tratamiento por una lesión en el muslo sufrida ante Japón, el objetivo es evitar recaídas.

    Su evolución es alentadora, pero aún es duda para el próximo partido contra Noruega. El cuerpo médico revisa sus datos cada día y se espera que Ancelotti decida a última hora si el exjugador del Leeds United entra en la convocatoria o se le reserva para unos posibles cuartos de final.

  • Una lucha constante con el ejercicio físico

    El último contratiempo de Raphinha es especialmente frustrante, dada su reciente historia de lesiones similares. Esta nueva molestia en el muslo es la quinta vez que se lesiona en la misma zona durante la temporada 2025-26, tras perderse partidos con el Barcelona y la selección por diversas distensiones y golpes.

    Se lesionó en la primera parte de la victoria de Brasil 3-0 ante Haití en Filadelfia. El extremo, visiblemente abatido, temió quedarse fuera del Mundial. Sin embargo, el diagnóstico de distensión muscular, no rotura, le mantiene con opciones si su cuerpo responde bien al aumento de carga esta semana.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Confianza interna en la profundidad de la plantilla

    Según ESPN, en la concentración de Brasil reina la confianza en su profundidad de plantilla para superar los octavos sin arriesgar a su estrella. Mientras Raphinha descansa, el joven Rayan ha ocupado su lugar en el once, aportando frescura por la banda en el esquema de Ancelotti. La prioridad es que el jugador del Barcelona llegue al 100 % a las siguientes rondas, en lugar de forzar su regreso y arriesgar una baja más larga.

World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Noruega crest
Noruega
NOR