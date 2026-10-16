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«Gran jugador, pero probablemente no para el Chelsea»: una exestrella del club hace una predicción sobre el traspaso de Estevao mientras el joven talento brasileño se ve relegado al banquillo por detrás de Cole Palmer y Morgan Rogers
Messinho impresionó en su temporada de debut
Messinho (Pequeño Messi) causó un gran revuelo en el oeste de Londres la temporada pasada tras su esperado fichaje procedente del Palmeiras. Una lesión acabó acortando su primera temporada en Inglaterra y frustró sus sueños de disputar el Mundial, pero había mostrado suficiente potencial para despertar una gran expectación.
Se esperaba que el veloz delantero siguiera progresando esta temporada y afianzara su condición de futura estrella mundial. Sin embargo, los cambios han frenado ese progreso dentro y fuera del campo.
El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, apuesta por un sistema 3-4-2-1 sin extremos. También ha incorporado al internacional inglés Rogers en una operación récord de 117 millones de libras (156 millones de dólares), que ha convertido al excreador de juego del Aston Villa en el británico más caro de la historia.
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Con su participación limitada a 29 minutos en la Premier League
Estevao está teniendo que resignarse a desempeñar un papel secundario. Esta temporada solo ha disputado 29 minutos en la Premier League. Ahora surgen serias dudas sobre si una de las mayores promesas del fútbol mundial tiene futuro a largo plazo en el fútbol inglés.
Sobre esta cuestión, Nevin, exestrella del Chelsea que habló en colaboración con NetBet Casino, declaró a GOAL: «Cuando llegó al Chelsea y jugó un par de partidos, pensé que era un jugador fantástico, brillante. Me encanta, de verdad. Y será un gran jugador, pero probablemente no en el Chelsea».
¿Explorará Estevao sus opciones de traspaso en enero?
Nevin, que pasó cinco años en Stamford Bridge entre 1983 y 1988, añadió, al ser preguntado si veía a Estevao planteándose sus opciones cuando se abra el mercado de fichajes de enero: «No me sorprendería».
«Ahora bien, no se trata exactamente de decirle: “Deberías irte, vete ya”. Pero una carrera dura lo que dura y necesitas acumular muchos partidos. Y, cuando llegas a los 20 o 21 años, quieres llevar un par de cientos.
»Si de verdad eres de primer nivel, eres un jugador consolidado. No juegas unos minutos aquí y allá. Y los grandes jugadores suelen tener eso: empiezan muy pronto, como hizo él; tienen un gran talento, como lo tiene él; y luego juegan muchos partidos y entienden la importancia de vivir un partido desde dentro. Y es una lástima, porque eso no está ocurriendo.
»Para empezar, no es por falta de talento. También ha sufrido un par de lesiones. A veces existe cierto riesgo de hacer jugar demasiado a estos futbolistas. Creo que ese riesgo no es tan grande como piensa la gente.
»Pero su gran problema es el sistema. Con el sistema y la plantilla que hay allí, sus oportunidades van a ser limitadas. Puede que acabe la temporada con 30 partidos, pero en algunos solo habrá jugado 15 minutos. Y eso no es lo que necesita. Necesita jugar constantemente.
»Así que no me sorprendería que buscara otro sitio donde jugar. Por otro lado, si eres el Chelsea, piensas: ¿qué pasa si Rogers o Palmer se lesionan? Necesitamos a alguien. Es la típica situación difícil en la que se encuentran los jugadores del fútbol actual. Pero un jugador con ese talento no debería pasarse toda la vida en el banquillo. Tengo la impresión de que no lo hará».
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Adolescente brasileño vinculado a un contrato de larga duración
Estevao tiene contrato con el Chelsea hasta 2033 tras firmar un acuerdo de ocho años a raíz de su fichaje por el club londinense. Puede que no llegue a cumplir mucho más de 18 meses de ese contrato.
El Chelsea sería reacio a venderlo, ya que no quiere desprenderse de un jugador con tanto potencial, pero entiende que los futbolistas de su edad y talento necesitan ser titulares cada semana mientras avanzan hacia la élite del fútbol mundial.
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