Gran golpe para las esperanzas del Wrexham en la Premier League, ya que un jugador clave se enfrenta a una importante baja por lesión
La máquina goleadora queda fuera de juego en un momento crítico.
El momento no podría ser peor para el equipo propiedad de Ryan Reynolds y Rob Mac, que actualmente ocupa el sexto puesto en la segunda división. Cualquier tropiezo ahora podría salir muy caro, aunque las futuras campañas se verán favorecidas por un importante cambio en las reglas del campeonato que amplía el formato de los play-offs. Por ahora, el Wrexham debe afrontar la tradicional lotería de cuatro equipos sin su principal amenaza goleadora, mientras se prepara para un derbi galés de alto riesgo contra el Swansea City el viernes por la noche.
Parkinson se muestra cauteloso sobre el calendario de recuperación
Parkinson se ha mostrado reacio a fijar una fecha concreta para el regreso de Moore, especialmente con la pausa internacional a la vuelta de la esquina. «Prefiero no decir oficialmente cuándo será porque Kieffer necesita ver cómo evoluciona en los próximos días», explicó el entrenador. Cuando se le preguntó si el delantero estaría disponible para la repesca de clasificación para el Mundial de Gales contra Bosnia y Herzegovina, Parkinson admitió: «Creo que en una o dos semanas sabremos más al respecto, pero diría que es dudosa su participación, muy dudosa».
Al detallar la naturaleza del contratiempo, Parkinson reveló que una exploración mostró un problema más complicado de lo que se temía inicialmente. Añadió: «Kieffer jugó el sábado y lo hizo bien cuando entró. Después del partido, notó un poco de tensión y pensamos que estaba bien, ya que entrenó el lunes. Le mandamos a hacerse una resonancia y hay una rotura en el tendón. No es el músculo, sino el tendón, y estas lesiones siempre son complicadas porque no hay un plazo definitivo para recuperarse».
Los reveses defensivos agravan la desgracia de los Red Dragons
Las malas noticias siguen acumulándose en el Racecourse Ground, ya que el lateral Liberato Cacace ha sufrido un frustrante revés en su recuperación. El exjugador del Empoli ha tenido un comienzo irregular en su carrera en Gales y ya se ha perdido los últimos siete partidos del club. Con la carrera por el ascenso en pleno apogeo, perder a otro jugador experimentado en la defensa supone un obstáculo importante que los Red Dragons deberán superar en las próximas semanas.
Navegando por una lista cada vez mayor de ausentes
La sala de máquinas del Wrexham también está pasando apuros, ya que varios centrocampistas clave no estarán disponibles para los próximos partidos. Ben Sheaf ha sido descartado para el resto de la temporada por una lesión en el ligamento medial, mientras que el veterano Matty James sigue recuperándose de una fractura en el dedo del pie. Para empeorar las cosas, George Dobson está cumpliendo una sanción, lo que deja al cuerpo técnico con un dilema a la hora de elegir la alineación para el partido contra el Swansea.
A pesar de la creciente lista de bajas, Parkinson sigue convencido de que su equipo puede mantener la lucha por un puesto en la Premier League. «Por supuesto que es un golpe duro, pero hemos tenido muchos momentos y situaciones así desde que estoy aquí y siempre encontramos la manera de salir adelante, y eso es lo que vamos a hacer el viernes», concluyó.
