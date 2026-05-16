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Gran decepción para Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr, que perdieron la final de la Liga de Campeones de la AFC 2 en casa ante el Gamba Osaka
Los gigantes japoneses dan la sorpresa en Riad
En un abarrotado estadio de la Universidad Rey Saud, el Al-Nassr partía como gran favorito para ser el primer equipo saudí en ganar la Liga de Campeones de la AFC 2. Sin embargo, el guion se rompió en el minuto 30, cuando Deniz Hummet marcó el gol decisivo. El delantero del Gamba Osaka se giró con brillantez para recibir un pase de Issam Jebali y enviar el balón a la esquina inferior derecha de la portería.
El tanto, contra el dominio local, sorprendió a la afición, que ya había visto fallar a sus estrellas. A pesar de la posesión de Al-Nassr, la defensa de Gamba resistió hasta el descanso.
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Frustración para Ronaldo y Mané
Los delanteros de Al-Nassr, entre ellos Ronaldo y Sadio Mané, se toparon con una noche de frustración frente al arco. Mané falló la primera ocasión clara a los ocho minutos ante el joven portero Rui Araki. Ronaldo también desperdició varias oportunidades en una primera parte frenética, con la presión creciendo sobre el equipo saudí.
El veterano portugués lideró la reacción final, pero tampoco acertó. En el 86, CR7 tuvo la más clara, pero un providencial Genta Miura desvió el balón a córner. Una acción que reflejó que la fortuna no estuvo del lado de Al-Nassr.
La heroicidad de Araki mantiene a raya al Al-Nassr
La segunda parte fue un constante asedio del Al-Nassr que se topó con un muro azul y negro. El joven japonés Rui Araki brilló en la escena continental y frustró las intentonas de João Félix e Íñigo Martínez con varias paradas decisivas. Félix estuvo a punto de empatar cuando su potente disparo superó al portero, pero se estrelló en el poste, dejando al estadio en silencio.
Con el reloj en contra, Jorge Jesus recurrió a Kingsley Coman y Salem Al Najdi para buscar frescura. Mané obligó a Araki a intervenir en el 72’, y Mohamed Simakan falló un cabezazo claro. A pesar del asedio final, el empate no llegó para el local.
- AFP
La gloria continental vuelve a Osaka
Para el Gamba Osaka, esta victoria es su primer gran título continental desde que ganó la Liga de Campeones de la AFC en 2008. El equipo superó el ambiente hostil de Riad con solidez defensiva y eficacia en el contraataque. A pesar de las grandes inversiones del gigante saudí para traer estrellas mundiales a Oriente Medio, fue el espíritu colectivo del equipo de la J-League el que se impuso.