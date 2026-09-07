Getty
Traducido por
Gran alivio para el Barcelona: Eric Garcia evita una lesión grave tras el susto de la nariz ensangrentada en Mestalla
La preocupación por una lesión en Mestalla genera tensión
El ambiente en Mestalla era de triunfo para el Barcelona, después de asegurar una contundente victoria por 5-0, pero la noche se enturbió momentáneamente por un incidente preocupante que involucró a Garcia. Durante una acción defensiva embarullada tras un córner del Valencia, el ex del Manchester City recibió un golpe en la cara con un brazo suelto de Rodri. El impacto fue inmediato y evidente, y dejó al defensa sujetándose la cara mientras la sangre comenzaba a brotarle de la nariz, lo que obligó a pedir con urgencia la intervención de los servicios médicos sobre el terreno de juego.
Garcia se mostró visiblemente afectado mientras era acompañado hacia el banquillo, y finalmente fue sustituido antes de la media hora. Dado el historial reciente del jugador con problemas similares, en el entorno del Barcelona se instaló una evidente sensación de preocupación ante la posibilidad de que el polivalente español tuviera que pasar un periodo prolongado de baja. El equipo médico lo llevó de inmediato al vestuario para someterlo a más pruebas y determinar si había algún daño estructural en el puente nasal o en la zona del pómulo.
- Getty Images Sport
Señales positivas en la Ciutat Esportiva
A pesar del miedo inicial a una fractura, las noticias que llegaban este lunes por la mañana desde la Ciutat Esportiva Joan Gamper han sido enormemente positivas para Hansi Flick. Según Mundo Deportivo, se vio a Garcia participando en la sesión de recuperación y preparación del equipo sin aparentes dificultades, una señal de que el golpe no fue tan catastrófico como se temió en un primer momento. Su presencia junto al grupo sugiere que los servicios médicos le han dado luz verde para realizar trabajo ligero, lo que supone un enorme alivio para una plantilla que ya ha tenido que lidiar con su buena dosis de ausencias en defensa esta temporada.
Aunque el jugador no mostró grandes signos de molestias durante los ejercicios, no formará parte de la expedición para el próximo compromiso europeo. Garcia cumple actualmente una sanción en la Champions League, lo que significa que se perderá el duelo contra el Feyenoord. Este parón obligado juega en realidad a favor del Barcelona, ya que permite al defensa disponer de más tiempo para recuperarse por completo del traumatismo facial sin la presión de tener que volver de inmediato a la competición.
Medidas de protección y dependencia táctica de Flick
Para asegurarse de que no haya contratiempos, se espera que Garcia utilice una máscara protectora durante las próximas semanas. Es una situación familiar para el jugador de Martorell, que la temporada pasada lució de forma llamativa una protección similar tras una fractura sufrida en un partido contra el Club Brujas. La máscara servirá como medida preventiva para proteger la zona afectada de nuevos contactos físicos durante los entrenamientos y los partidos, lo que le permitirá mantener su estilo agresivo de defensa sin el riesgo de reabrir la lesión.
Según los informes, el técnico alemán respiró aliviado al ver a Garcia de vuelta sobre el césped, ya que perder a un jugador de su inteligencia táctica habría perjudicado significativamente los planes de rotación del equipo durante un apretado calendario de septiembre.
- Getty Images Sport
Pensando en el regreso de La Liga
Con la sanción en la Champions League manteniéndole fuera del foco entre semana, ahora todas las miradas están puestas en el regreso de Garcia a la dinámica de LaLiga. Salvo complicaciones de última hora o contratiempos imprevistos durante la fase final de su recuperación, se espera que el defensa esté plenamente disponible para el partido contra el Levante el domingo 13 de septiembre. Los servicios médicos del club seguirán supervisando su evolución a lo largo de la semana, pero la situación actual es muy alentadora.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias