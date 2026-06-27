Graham Potter, ilusionado ante el «partido de ensueño» contra Francia, mientras el seleccionador de Suecia aspira a una victoria sorpresa en el Mundial frente a Kylian Mbappé, Michael Olise y compañía

El exentrenador de la Premier League elogió la profundidad táctica y el palmarés de Francia. En la web de la Federación Sueca, Potter destacó la emoción de jugar en el mayor escenario del fútbol.

Afirmó: «Va a ser un partido fantástico, de esos con los que sueñas de niño. Jugar en Nueva Jersey contra Francia en un partido de eliminatoria del Mundial… no hay nada más grande que eso. Son una de las mejores selecciones del mundo y, obviamente, les tenemos un enorme respeto, pero tenemos muchas ganas de que llegue el partido».